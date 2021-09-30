İÜ akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara müracaatlar şahsen veya posta yolu ile yapılacak. Postadaki gecikmeler ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana ait olacak. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi tarihi olan 14.10.2021 günü mesai bitimine kadar başvuru yapılacak Profesör ve Doçent Kadroları İçin İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne, Hemşirelik Fakültesi için İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

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