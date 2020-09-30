  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji itunes indir
Teknoloji

itunes indir

İtunes nasıl kurulur, İtunes nasıl kullanılır? Bilgisayara iTunes nasıl indirilir? İşte Itunes bedava müzik indirme uygulaması detayları.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 14:50:00 -
itunes indir

iTunes iphone telefonların vazgeçilmezleri arasındadır. itunes nedir nasıl kullanılır, telefon nasıl bağlanır? Apple Music, Apple TV ve Apple Podcasts. Mac’inizde sınırsız paylaşımlar yapmak ve eğlencenin doruklarına çıkmak istiyorsanız itunes uygulamasını indirmeniz gerekir.  En sevdiğiniz müzikleri, filmleri ve milyonlarca şarkıyı reklamsız olarak çevrimdışı indirip dinleyebilirsiniz. İPhone veya iPad'iniz varsa, Apple Music dinlmenin keyfini yaşayın. iTunes Müzik uygulamasını açtıktan sonra ücretsiz. dene seçeneğini tıklayarak müzik dinleyebilirsiniz. 

iTunes nasıl indirilir?

iTunes indirmek için iTunes indir sayfasına tıklanılır. iTunes yüklemek için tıklayınız.

Apple iTunes indirme sayfasına giriş yaptıktan sonra sayfanın altında Diğer sürümleri mi arıyorsunuz? Yazısının alttında macOS, Windows kısımlarını göreceksiniz. Windows yazısını tıkladığınızda iTunes’in indirileceğini sayfanın üst kısmına giderseniz göreceksiniz. 

Hemen indirin sekmesini tıkladığınızda iTunes indirimi yapılacaktır. iTunes uygulamasının masa üstüne indirildiğini göreceksiniz. Daha sonra iTunes uygulamasının yükleyicisini tıklayarak bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. 

Telefonunuzu iTunes’a nasıl bağlanır?

iTunes’a bağlantı kurduğunuzda telefonunuza bir uyarı gelecektir. Bu uyarı bilgisayara güven, güvenme. Burada yapılması gereken güveni seçmenizdir. iTunes daha sonra bir gönderecektir bu kez telefonunuzun şifresini telefonunuzdan girmenizi isteyecektir.

iTunes’a resim, müzik, albüm nasıl atılır?

iTunes’a bağlı iken telefon simgesine tıklanır. Eğer iTunes’dan telefona fotoğraf atılması isteniyorsa fotoğraflar kısmı seçilir ve üst kısımda fotoğrafları eşzamanla yazısının yanındaki kutucuğu aktif ediyorsunuz. Daha sonra klasör seç tıklanır ve istenilen fotoğraf yüklenir.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Esra Erol'da, Arıza, Yasak Elma, Yeni Hayat, Tv8, Tele 1... RTÜK rezalete sessiz kalmadı!
Gündem

Esra Erol'da, Arıza, Yasak Elma, Yeni Hayat, Tv8, Tele 1... RTÜK rezalete sessiz kalmadı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 30 Eylül Çarşamba günü yeni yayın dönemine ilişkin gelen şikayetleri değerlendirmek üzere toplanacak...
7 Arap ülkesinde yas ilan edildi
Dünya

7 Arap ülkesinde yas ilan edildi

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın yaşamını yitirmesinin ardından Katar, Mısır, Ürdün, Filistin, Lübnan, Birleşik Arap Emirlik..
Cüneyt Arkın’dan Kuruluş Osman’la ilgili dikkat çeken sözler: Ben böyle şey görmedim
Medya

Cüneyt Arkın’dan Kuruluş Osman’la ilgili dikkat çeken sözler: Ben böyle şey görmedim

'Kuruluş Osman' dizisinin yeni sezonunun başlamasına sayılı günler kala dizini kadrosunda yer alan usta oyuncu Cüneyt Arkın ile özel röporta..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay