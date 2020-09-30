iTunes iphone telefonların vazgeçilmezleri arasındadır. itunes nedir nasıl kullanılır, telefon nasıl bağlanır? Apple Music, Apple TV ve Apple Podcasts. Mac’inizde sınırsız paylaşımlar yapmak ve eğlencenin doruklarına çıkmak istiyorsanız itunes uygulamasını indirmeniz gerekir. En sevdiğiniz müzikleri, filmleri ve milyonlarca şarkıyı reklamsız olarak çevrimdışı indirip dinleyebilirsiniz. İPhone veya iPad'iniz varsa, Apple Music dinlmenin keyfini yaşayın. iTunes Müzik uygulamasını açtıktan sonra ücretsiz. dene seçeneğini tıklayarak müzik dinleyebilirsiniz.

iTunes nasıl indirilir?

iTunes indirmek için iTunes indir sayfasına tıklanılır. iTunes yüklemek için tıklayınız.

Apple iTunes indirme sayfasına giriş yaptıktan sonra sayfanın altında Diğer sürümleri mi arıyorsunuz? Yazısının alttında macOS, Windows kısımlarını göreceksiniz. Windows yazısını tıkladığınızda iTunes’in indirileceğini sayfanın üst kısmına giderseniz göreceksiniz.

Hemen indirin sekmesini tıkladığınızda iTunes indirimi yapılacaktır. iTunes uygulamasının masa üstüne indirildiğini göreceksiniz. Daha sonra iTunes uygulamasının yükleyicisini tıklayarak bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

Telefonunuzu iTunes’a nasıl bağlanır?

iTunes’a bağlantı kurduğunuzda telefonunuza bir uyarı gelecektir. Bu uyarı bilgisayara güven, güvenme. Burada yapılması gereken güveni seçmenizdir. iTunes daha sonra bir gönderecektir bu kez telefonunuzun şifresini telefonunuzdan girmenizi isteyecektir.

iTunes’a resim, müzik, albüm nasıl atılır?

iTunes’a bağlı iken telefon simgesine tıklanır. Eğer iTunes’dan telefona fotoğraf atılması isteniyorsa fotoğraflar kısmı seçilir ve üst kısımda fotoğrafları eşzamanla yazısının yanındaki kutucuğu aktif ediyorsunuz. Daha sonra klasör seç tıklanır ve istenilen fotoğraf yüklenir.