İTÜ öğretim elemanı alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular; kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacak olup, Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adaylar birden fazla kadroya başvuramazlar. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. Sınavın kazanılması durumunda, belgelerin asıllarının, resmi Kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) ya da noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (www.itu.edu.tr) yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Son başvuru tarihi 25.08.2021.

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