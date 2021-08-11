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Ekonomi İTÜ öğretim elemanı alıyor
Ekonomi

İTÜ öğretim elemanı alıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi muhtelif birimlerine, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca 67 öğretim elemanı alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 13:58:00 -
İTÜ öğretim elemanı alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular;  kadrosu  ilan  edilen  birime  şahsen  veya  posta  ile  yapılacak  olup,  Postada  meydana  gelebilecek  gecikmeler  dikkate  alınmayacaktır. Adaylar birden fazla kadroya başvuramazlar. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. Sınavın kazanılması durumunda, belgelerin  asıllarının,  resmi  Kurum  onaylı  olanlarının  (aslı  gibidir)  ya  da  noter  onaylı  örneklerinin  teslim  edilmesi  zorunludur.  Başvuran  adayların koşullarının  uygun  olmadığının  sonradan  anlaşılması  durumunda  atamaları  yapılmayacak  veya  yapılmış  olsa  dahi  iptal  edilecektir.  Adayları  ilgilendiren başvuru  ve  atama  süreci  ile  ilgili  tüm  bilgilendirmeler  Üniversitemizin  web  sayfasından  (www.itu.edu.tr)  yapılacak  olup  adaylara  ayrıca  yazılı  tebligat yapılmayacaktır. Son başvuru tarihi 25.08.2021.

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