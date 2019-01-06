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İttifakta büyük kriz! CHP'den başvuru yapıp İP'den aday gösterildiler

İYİ Parti yerel seçimlerde aday göstereceği 99 belediye başkan adayını açıkladı. Açıklanan adaylar arasındaki beş isim CHP'de büyük kriz yarattı.

06 Ocak 2019 Pazar 15:24
İttifakta büyük kriz! CHP'den başvuru yapıp İP'den aday gösterildiler

İYİ Parti tarafından dün açıklanan 99 belediye başkan adayı arasında Denizli'den gösterilen isimler CHP'de krize neden oldu.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP'yle ittifak yapan İYİ Parti'nin Denizli'nin 5 ilçesinde belediye başkan adayı olarak açıkladığı isimlere CHP İl Başkanı Mahir Akbaba ile CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan sert tepki gösterdi.

'Siyasi nezaketsizlik'

Akbaba ve Arslan, İYİ Parti'nin açıkladığı isimlerden 2'sinin (Baklan ilçesi Mehmet Yağcı, Çardak ilçesinden Erdil Cengiz) CHP'den aday adaylığı başvurusu bulunduğunu, bu kişilerin İYİ Parti tarafından açıklanmasının siyasi nezaketsizlik yarattığını, ittifaka zarar vereceğini ve kabul edilemeyeceğini belirtti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 15:24
  1. Denizli
  2. İYİ Parti
  3. CHP
  4. Baklan ilçesi Mehmet Yağcı
  5. Çardak ilçesinden Erdil Cengiz

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