Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"İttifak yapacaklarsa bunu millete önceden duyurmak zorundalar"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 4. Teşkilat Akademisi'ne katıldı. MHP ile ittifak yapmalarının herkesin gözü önünde olduğunu, diğer partilerin de ittifak yapacaklarsa bunu millete önceden duyurmak zorunda olduklarını ifade etti.

22 Nisan 2018 Pazar 12:43
"İttifak yapacaklarsa bunu millete önceden duyurmak zorundalar"

Körfez ve Derince İlçe Başkanlığı üyelerinin seçim takvimi ile ilgili eğitim aldığı toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Işık,

"Artık referandum sürecinde de ifade ettiğimiz gibi istikrar sandıkta sağlanacak. 24 Haziran akşamı ülkeyi kimin yöneteceğini, ülkeyi yönetme sorumluluğunu kimin üstleneceğini bileceğiz. Sandıklar açıldı, Recep Tayyip Erdoğan ülkenin inşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olacak. Halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanıydı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile seçilen ilk cumhurbaşkanı olacak inşallah. Biz halkımızın desteğine inanıyoruz" dedi.

Partilerinin ittifak yapmaları konusuna da değinen Başbakan Yardımcısı Işık,

"Tabii ki temsilde adalet de demokrasinin önemli bir kavramı. O da nasıl gerçekleşecek? Yeni bir imkan geldi. O da ittifak. Yüzde 10 barajını aşma endişesi olan partiler veya mecliste daha güçlü bir gruba sahip olmak isteyen partiler de kendi aralarında ittifak yapacaklar. Ak Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak yapacağını açıkladı. Burada bir sürpriz yok. Hiçbir Milliyetçi Hareket Partili vatandaşımız, 'Benim Ak Parti ile ittifak yapacağımızdan haberim yoktu. Bilsem oy vermezdim' diyemez. Aynı şekilde hiçbir Ak Partili de bunun tam tersini söyleyemez. Her şey halkın gözü önünde açık ve net. Şimdi diğer partiler de, yüzde 10 barajını aşmak isteyen partiler de gidecekler, kendi aralarında oturup konuşacaklar, müzakere edecekler ve bir ittifak yapıp, yapmamaya karar verecekler. Bu her şeyiyle halkın gözünün önünde cereyan edecek. Şu anda bu süreci yaşıyoruz. Şu anda her ne kadar bir cumhurbaşkanı adayı bolluğu varsa, Sayın Kılıçdaroğlu dışında neredeyse herkesin aday olduğu bir süreç varsa da, onlar da bir takım ittifak arayışında olduklarını ifade ediyorlar. Geçsinler, konuşsunlar, baksınlar ve bir ittifak yapacaklarsa bunu millete önceden duyurmak zorundalar. Bu demokratik açıdan çok daha iyi. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de, diğer partilerin seçmenleri de artık oy verirken 'Benim partim şununla ittifak yaptı. Ben oyumu buna göre kullanacağım' diyecek. Bu demokrasinin Türkiye'de daha da oturmasının bir vesilesi olacak" diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 12:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkandan takdir toplayan hareket
    1. Başkandan takdir toplayan hareket
    2. Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah yanıt
    3. Fransa'da terör alarmı!
    4. Binali Yıldırım'ın o paşayla tarihi..
    5. Başbakan Yıldırım konuşuyor
    6. Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklık 8..
    7. Beşiktaş'tan zehir zemberek açıklama!..
    8. İYİ Parti CHP görüşmesine ilk açıklama!
    9. Çinli turistler Türkiye'de servet..
    10. "İttifak yapacaklarsa bunu millete..
    11. Dünya'nın en yaşlı insanı öldü!
    12. İşgalci zulmü devam ediyor
    13. Faik Demir: Onurumuz için sahaya çıktık
    14. Şenol Güneş o soruya cevap verdi: İlla..
    15. Borcunu ödememek için bakın ne yaptırdı!
    16. Yılmaz Vural Erdoğan'a seslendi: Bir..
    17. Pes artık! Borcunu ödememek için öyle..
    18. Ve olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi..
    19. Kaçak yapılara yeni düzenleme
    20. TSK'da bir devrin sonu! Tarih belli oldu
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında