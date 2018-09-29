İttifak raporunda bomba CHP detayı! 47 ilçe, 8 il gidiyor

Yerel seçimlerde her seçim bölgesinde kendi adayını çıkarma kararı alan AK Parti hedef büyüttü. 2014 yerel seçimlerinde 629 ilçe, 48 il ve büyükşehir belediyesini kazanan AK Parti'de anketlerden çıkan sonuçlar yüzleri güldürdü.

Kulis bilgilerine göre AK Parti'nin MYK ve MKYK toplantılarında anketler dışında partinin 24 Haziran seçimlerinde aldığı oy oranının yerel seçimde de alınması durumunda ortaya çıkacak senaryo üzerinde de değerlendirme yapıldı. Buna göre iktidar partisi yerel seçimlerde 24 Haziran seçimlerinde aldığı oyu alsa bile elindeki ilçe belediye sayısını 629'dan 750'ye, il ve büyükşehir belediye sayısını ise 48'den 63'e çıkaracak.

2014 yerel seçimlerinde CHP'nin kazandığı 67, HDP'nin kazandığı 8 ilçe belediyesi AK Parti'ye geçecek.

Buna karşılık AK Parti'nin elindeki 16 ilçe belediyesi CHP'ye, 20 ilçe belediyesi HDP'ye, 1 ilçe belediyesi ise MHP'ye geçecek.

CHP'de kayıp büyük

Yerel seçimde hiçbir parti ile ittifak yapmayacağını açıklayan CHP ise 24 Haziran'daki oy oranını artıramaması durumumda büyük bir kayıp yaşayacak. CHP'nin yerel seçimdeki oyu 24 Haziran'daki ile aynı olursa elindeki 171 ilçe belediyesi sayısı 124'e düşecek.

CHP'nin yerelde iktidar olduğu 14 il ve büyükşehir belediyesi sayısı ise 6'ya gerileyecek. CHP, 2014'te AK Parti'nin sandıktan birinci parti olarak çıktığı 16 ilçede ise belediyeyi alacak.

CHP ayrıca MHP'den de 8 ilçe alacak. HDP ise 24 Haziran seçimlerinde aldığı oyu yerel seçimde de alması durumunda ilçe belediyesi sayısı 75'ten 91'e, il ve büyükşehir sayısını ise 10'dan 11'e çıkaracak.

MHP'nin elindeki ilçe belediye sayısı ise 93'ten 3'e inecek.

Cumhur rakipsiz

24 Haziran seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında giren AK Parti ve MHP bu ittifakı yerele de taşırsa ortaya daha farklı bir tablo çıkacak.

CHP'nin elindeki 87 ilçe belediyesinde Cumhur ittifakının adayı seçimi alacak.

CHP'nin elindeki 10 il ve büyükşehir de ittifaka geçecek.

Kaynak: Takvim