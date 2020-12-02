İTO’dan reel sektöre Anti-Covid 2021 önerileri

Avdagiç, ‘Anti-Covid 2021’ önerilerini ise şöyle sıraladı: “İstanbul’da 20 bin civarında bulunan müessesenin kapalı kaldıkları dönem için beyanname verme, bildirim ve ödeme gibi vergisel yükümlülüklerinin askıya alınması özel sektör için değerli bir destek olacaktır. Bu işletmelere bir evvelki vergi döneminde beyan edilen kâr tutarında faizsiz kredi desteği verilmesinin de adeta bir ‘yokuş kalkış desteği’ vazifesi göreceği kanaatindeyiz.

Stopaj oranı sıfırlanabilir

Diğer yandan kapanan ya da önemli bir ciro kaybına uğrayan işletmelerimizin kredi borçlarının yeniden yapılandırılarak faizsiz olarak ertelenmesi de 2021 için tüm gücümüzle istihdam ve üretimi koruma kabiliyeti getirecektir. Genelgeyle faaliyetleri durdurulan veya kısıtlanan işletmelerimize kira bedelleri tutarında faizsiz veya düşük maliyetli kredi desteği sunulabilir. Ayrıca bir süre için kira stopaj oranı sıfıra indirilebilir.”

KÇÖ Fayda sağladı

Covid-19 salgınının etkilerini azaltmak için hükümetin etkin tedbirler aldığını vurgulayan Avdagiç, “Özellikle 25 Mart’ta uygulamaya alınan kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) çok fayda sağladı. Bu mekanizmanın etkisini arttırabilmek için yeni bir adım daha atılarak, KÇÖ’ye yeni başvuru imkânı tanınması’ tavsiye ediyoruz. Özellikle faaliyetleri durdurulan ya da kısıtlanan sektörlerde çalışanların tamamının KÇÖ kapsamında değerlendirilmesi ve 30 Haziran’dan sonra işe başlayanlara da ödeneğe başvuru hakkı tanınması istihdam piyasamıza yeni bir soluk getirecektir” diye konuştu.