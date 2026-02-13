  • İSTANBUL
Siyaset
Siyaset

İtirafçı olan başkan yardımcısından yeni ifşalar! Meclis üyelerine verilen devasa rüşvete bakın

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İtirafçı olan başkan yardımcısından yeni ifşalar! Meclis üyelerine verilen devasa rüşvete bakın

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Başkan Yardımcısı Mahmut Kılıç itirafçı olarak, rüşvet belgelerinin telefonunda kayıtlı olduğunu söylemişti. Kılıç'ın ifadesinden yeni detaylar ortaya çıktı. Kılıç, Meclis üyelerine verilen 1 buçuk milyon liralık rüşveti anlattı.

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Başkan Yardımcısı Mahmut Kılıç itirafçı oldu.

Kılıç, Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun talimatıyla Marnas Hotel’den 1,5 milyon lira alındığını ve paranın meclis üyelerine dağıldığını söyledi.

GDH'nin haberine göre, Kılıç şunları söyledi:

 

"Marnas Hotel ile ilgili Hasan Mutlu'nun talimatıyla burada 1.5 milyon TL’ye anlaşıldı.

Bu paranın 1 milyon TL’sinin nasıl alındığını bilmiyorum ancak 500 bin TL’sinin Bilgehan Yağcı'nın belediyedeki odasında Lütfi Kadıoğulları'na verdiğini gördüm."

