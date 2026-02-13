  • İSTANBUL
Gündem Türk askeri Avrupa’yı zangır zangır salladı: İşte dosta güven, düşmana korku salan video
Gündem

Türk askeri Avrupa’yı zangır zangır salladı: İşte dosta güven, düşmana korku salan video

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Avrupalılar, Almanya'daki Türk konvoyunun şaşkınlığını henüz üzerinden atamazken Milli Savunma Bakanlığı, NATO kapsamında gerçekleştirilen 'Steadfast Dart-2026' tatbikatına ilişkin yeni bir videolu paylaşım yaptı.

Avrupalılar, Almanya'daki Türk konvoyunun şaşkınlığını henüz üzerinden atamazken Milli Savunma Bakanlığı, NATO kapsamında gerçekleştirilen 'Steadfast Dart-2026' tatbikatına ilişkin yeni bir videolu paylaşım yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, “Steadfast Dart-2026 NATO Tatbikatı için güçlüyüz, cesuruz, hazırız” ifadelerine yer verildi.


NATO'nun savunma ve caydırıcılığını güçlendirmeyi amaçlayan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'na katılmak üzere ülkelerine gelen Mehmetçiği gören Almanların hayreti kameraya yansımıştı.

