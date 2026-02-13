Türk askeri Avrupa’yı zangır zangır salladı: İşte dosta güven, düşmana korku salan video
Avrupalılar, Almanya'daki Türk konvoyunun şaşkınlığını henüz üzerinden atamazken Milli Savunma Bakanlığı, NATO kapsamında gerçekleştirilen 'Steadfast Dart-2026' tatbikatına ilişkin yeni bir videolu paylaşım yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, “Steadfast Dart-2026 NATO Tatbikatı için güçlüyüz, cesuruz, hazırız” ifadelerine yer verildi.
NATO'nun savunma ve caydırıcılığını güçlendirmeyi amaçlayan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'na katılmak üzere ülkelerine gelen Mehmetçiği gören Almanların hayreti kameraya yansımıştı.
Gündem
