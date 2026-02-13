Fetullah Gülen’i mezarında ters döndürecek gelişme! Size bu dünyada rahat yok

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları belirlenen Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan 93 vergi müfettişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları belirlenen Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan 93 vergi müfettişi gözaltına alındı.
Terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da düzenlenen yeni operasyona ilişkin bilgi verdi.

BAKANLIK BÜNYESİNDE AKTİF GÖREVDE OLANLAR DA VAR

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesörlü-büfe telefonlarından Ankesörlü Kart Sistemi (AKS) kullanılarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun olarak bağlantı kurdukları tespit edildi.
Terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik itirafçı beyanları bulunan ve örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları değerlendirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan toplamda 94 vergi müfettişine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.


Başsavcılık, İstanbul merkezli olmak üzere toplam 11 ilde saat 05.00 itibarıyla düzenlenen operasyonda 93 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Başsavcılık bir şüphelinin ise yurtdışında olduğunu tespit etti.

