CHP'li belediyenin ihmalkarlığı İzmir'i sulara gömdü! Vatandaşın canına tak ettiren o görüntüler sonrası isyan bayrağı açıldı
CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Foça Belediyesi'nin iş bilmezliği, yağan ilk yağmurda bir kez daha gün yüzüne çıktı. Altyapı yatırımlarını görmezden gelip heykel siyasetine odaklanan zihniyet yüzünden, Yeni Foça bölgesi gece yarısı başlayan sağanak yağışla birlikte adeta kadere terk edildi.
İzmir’in Foça ilçesine bağlı Yeni Foça bölgesinde gece başlayan şiddetli sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.
Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Şavklı Dere ve Sıcak Dere’nin taşması sonucu sahil şeridi, pazaryeri ve iç mahalle sokakları sular altında kaldı.
Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışla birlikte dere yataklarından taşan çamurlu sular yerleşim yerlerine yayıldı.
İç kesimlerdeki cadde ve sokaklar derelerden gelen çamurlu sularla kaplanırken, sahil şeridinde ve mahalle aralarında park halindeki bazı araçlar su içinde kaldı. Sahil bandındaki dükkanları ve evlerin zemin katlarını su bastı.
Yağışın halen devam ettiği bölgede sahil yolu ve mahalle aralarındaki sokaklarda su seviyesi yükseliyor. Park halindeki çok sayıda araç su içinde kalırken, Yağışın halen devam ettiği Bölgedeki taşkın ve su baskınları etkisini sürdürüyor.