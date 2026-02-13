  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Üniversiteye silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
Dünya

Üniversiteye silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Üniversiteye silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

ABD'nin South Carolina State Üniversitesi yerleşkesine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Üniversitedeki tüm dersler iptal edildi.

South Carolina State Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ‘Hugine Suites’ adlı öğrenci konut kompleksinde dün gece silahlı saldırı düzenlendi. Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, kompleksteki bir dairede gerçekleşen saldırı sonrası kampüsün saatlerce giriş çıkışlara kapatıldığı belirtildi. Yetkililer, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

GEÇEN YIL DA 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri veya yaralı kişinin sağlık durumu hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, üniversite yönetimi bugün derslerin iptal edildiğini duyurdu. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılırken, yaklaşık 2 bin 800 öğrencinin eğitim gördüğü üniversitede, geçen ekim ayında da aynı konut kompleksinde silahlı saldırı yaşanmış ve 1 kişi hayatını kaybetmişti.

