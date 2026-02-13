  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamudaki sözleşmeli personelin geçebileceği kadrolar belirlendi Dünyanın kurtuluşu için Türkiye işaret edildi! “Büyük bir potansiyele sahipsiniz” diyerek Türk formülüne yeşil ışık yaktılar Başkanın yardımcısı itirafçı oldu! “Milyonluk rüşvetin fotoğrafı telefonumda” 2,5 milyar TL’yi şak diye bastırıp aldılar! Ünlü firma, artık Koç Holding’in kanatları altında Büyük fırtına kopmak üzere: 45 ilde sarı alarm verildi! 254 bin tavuk eti, 1 milyar 860 milyon 594 bin adet tavuk yumurtası üretildi
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Başkanın yardımcısı itirafçı oldu! "Milyonluk rüşvetin fotoğrafı telefonumda"
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Başkanın yardımcısı itirafçı oldu! “Milyonluk rüşvetin fotoğrafı telefonumda”

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yardımcısı Mahmut Kılıç itirafçı oldu. Kılıç'ın rüşvet iddiası CHP'lileri iyice köşeye sıkıştırdı.

1
#1
Foto - Başkanın yardımcısı itirafçı oldu! "Milyonluk rüşvetin fotoğrafı telefonumda"

Soruşturma kapsamında 8 Ocak’ta savcı karşısına çıkan Mahmut Kılıç, rüşvet çarkının işleyişine dair çarpıcı detaylar verdi.

#2
Foto - Başkanın yardımcısı itirafçı oldu! "Milyonluk rüşvetin fotoğrafı telefonumda"

Kılıç’ın iddiasına göre, ünlü bir baklava zincirinin sahibi Bayrampaşa’daki inşaat projelerini yürütmek için Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Tut ile rüşvet karşılığında anlaştı.

#3
Foto - Başkanın yardımcısı itirafçı oldu! "Milyonluk rüşvetin fotoğrafı telefonumda"

Bu kirli pazarlığın bir parçası olarak 80 bin dolarlık tutarın Bakırköy’de belirlenen bir noktada elden teslim edildiği öne sürüldü.

#4
Foto - Başkanın yardımcısı itirafçı oldu! "Milyonluk rüşvetin fotoğrafı telefonumda"

Belediye içindeki para trafiğinin sadece dövizle sınırlı kalmadığını belirten Kılıç, bir çanta dolusu nakit paranın sevkiyatını bizzat anlattı. Toplamda 2 milyon 400 bin TL tutarındaki nakit paranın, belediyeye ait Lojistik Destek Merkezi’nde bir aracın bagajından indirilerek Ayhan Mutlu’nun aracına yüklendiğini itiraf etti. Kılıç, bu hukuksuz para transferine dair görüntülerin kamera kayıtlarında yer aldığını da ifadesine ekledi.

#5
Foto - Başkanın yardımcısı itirafçı oldu! "Milyonluk rüşvetin fotoğrafı telefonumda"

Mahmut Kılıç, toplanan paraların izlediği yolu anlatırken Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun kardeşi Ayhan Mutlu’nun rolüne dikkat çekti. İddiaya göre, imar ve ruhsat birimlerinden gelen paralar günlük olarak toplanıyor ve "Lütfi" isimli şahıs üzerinden dağıtılıyordu. Ayhan Mutlu’nun, belediyeden gelen bu gayri resmi paraları kendi şirketlerini fonlamak için kullandığı savunuldu.

#6
Foto - Başkanın yardımcısı itirafçı oldu! "Milyonluk rüşvetin fotoğrafı telefonumda"

GDH'nin haberine göre Kılıç, Ayhan Mutlu’nun İstanbul Anadolu yakasında "Voll" isimli ikinci bir şirket kurduğunu, bazı zincir marketlerin işlerini bu yapıya taşıdığını dile getirdi. Resmi kayıtlarda Ayhan Mutlu’nun adının geçmediği, şirketin eski ortak Mehmet Ali’nin üzerine yapıldığı belirtildi. Kılıç, bu süreçte eski şirketin finansmanı için 19 milyon 500 bin TL’lik çekler alındığını ve bu çeklerin fotoğraflarının kendi telefonunda kayıtlı olduğunu açıkladı.

#7
Foto - Başkanın yardımcısı itirafçı oldu! "Milyonluk rüşvetin fotoğrafı telefonumda"

Haberin detaylarında belediyeye ait billboardlardan elde edilen gelirlerin de sisteme dahil edildiği görüldü. Mahmut Kılıç, bu alanlardan toplanan paraların herhangi bir ihale süreci işletilmeksizin yerel basına dağıtıldığını ifade etti. Kılıç, kendisinin cezaevinde olduğu süreçte dahi bahsi geçen milyonluk çeklerin bir kısmının ödenmeye devam ettiğini belirterek, tüm bu iddiaların delillerinin dijital materyallerinde mevcut olduğunu vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akın Gürlek’i "doğramakla" tehdit etmişti! Küfürbaz Özgür’e yakışan ziyaret
Gündem

Akın Gürlek’i “doğramakla” tehdit etmişti! Küfürbaz Özgür’e yakışan ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a ağza alınmayacak küfürler yağdıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e, “Se..
Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon!
Gündem

Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon!

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde üç dönemdir halkın büyük teveccühüyle seçilen AK Partili Belediye Başkanı Zeynep Güneş, bu kez kültürel değ..
Meclis'ten geçti! Trafikte bunları yapan yandı: 280 bin lira cezası var
Gündem

Meclis'ten geçti! Trafikte bunları yapan yandı: 280 bin lira cezası var

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'te resmen kabul edildi. Birçok ihlale ağır yaptırımlar getir..
MTTB Başkanı’ndan İsmail Saymaz’a tokat gibi cevap! ‘MTTB sizi rahatsız ediyorsa bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz!’
Siyaset

MTTB Başkanı’ndan İsmail Saymaz’a tokat gibi cevap! ‘MTTB sizi rahatsız ediyorsa bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz!’

CHP’lilerin yeni atanan iki bakanla ilgili hazımsızlıkları sürüyor. Halk TV ekranlarında, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Milli Türk Tale..
Yunan basını, Miçotakis’in ziyaretini böyle verdi: Erdoğan aşağıladı, durdu!
Gündem

Yunan basını, Miçotakis’in ziyaretini böyle verdi: Erdoğan aşağıladı, durdu!

Yunan basını, Miçotakis’in Erdoğan’la yaptığı görüşmeyi manşete taşırken, aşağılandıklarını yazdı. Pentapostagma, “Fidan’ın eleştirdiği Dend..
Kabinedeki değişim Ümit Özdağ’ın ayarlarını bozdu: Türk milletine en büyük kötülük!
Gündem

Kabinedeki değişim Ümit Özdağ’ın ayarlarını bozdu: Türk milletine en büyük kötülük!

Ümit Özdağ’ın İskilipli Atıf Hoca’nın mezarında anma programına katılıp dua okuduğu için ‘Vatana ihanetten yargılayacağım’ dediği Mustafa Çi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23