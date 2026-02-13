Başkanın yardımcısı itirafçı oldu! “Milyonluk rüşvetin fotoğrafı telefonumda”
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yardımcısı Mahmut Kılıç itirafçı oldu. Kılıç'ın rüşvet iddiası CHP'lileri iyice köşeye sıkıştırdı.
Soruşturma kapsamında 8 Ocak’ta savcı karşısına çıkan Mahmut Kılıç, rüşvet çarkının işleyişine dair çarpıcı detaylar verdi.
Kılıç’ın iddiasına göre, ünlü bir baklava zincirinin sahibi Bayrampaşa’daki inşaat projelerini yürütmek için Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Tut ile rüşvet karşılığında anlaştı.
Bu kirli pazarlığın bir parçası olarak 80 bin dolarlık tutarın Bakırköy’de belirlenen bir noktada elden teslim edildiği öne sürüldü.
Belediye içindeki para trafiğinin sadece dövizle sınırlı kalmadığını belirten Kılıç, bir çanta dolusu nakit paranın sevkiyatını bizzat anlattı. Toplamda 2 milyon 400 bin TL tutarındaki nakit paranın, belediyeye ait Lojistik Destek Merkezi’nde bir aracın bagajından indirilerek Ayhan Mutlu’nun aracına yüklendiğini itiraf etti. Kılıç, bu hukuksuz para transferine dair görüntülerin kamera kayıtlarında yer aldığını da ifadesine ekledi.
Mahmut Kılıç, toplanan paraların izlediği yolu anlatırken Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun kardeşi Ayhan Mutlu’nun rolüne dikkat çekti. İddiaya göre, imar ve ruhsat birimlerinden gelen paralar günlük olarak toplanıyor ve "Lütfi" isimli şahıs üzerinden dağıtılıyordu. Ayhan Mutlu’nun, belediyeden gelen bu gayri resmi paraları kendi şirketlerini fonlamak için kullandığı savunuldu.
GDH'nin haberine göre Kılıç, Ayhan Mutlu’nun İstanbul Anadolu yakasında "Voll" isimli ikinci bir şirket kurduğunu, bazı zincir marketlerin işlerini bu yapıya taşıdığını dile getirdi. Resmi kayıtlarda Ayhan Mutlu’nun adının geçmediği, şirketin eski ortak Mehmet Ali’nin üzerine yapıldığı belirtildi. Kılıç, bu süreçte eski şirketin finansmanı için 19 milyon 500 bin TL’lik çekler alındığını ve bu çeklerin fotoğraflarının kendi telefonunda kayıtlı olduğunu açıkladı.
Haberin detaylarında belediyeye ait billboardlardan elde edilen gelirlerin de sisteme dahil edildiği görüldü. Mahmut Kılıç, bu alanlardan toplanan paraların herhangi bir ihale süreci işletilmeksizin yerel basına dağıtıldığını ifade etti. Kılıç, kendisinin cezaevinde olduğu süreçte dahi bahsi geçen milyonluk çeklerin bir kısmının ödenmeye devam ettiğini belirterek, tüm bu iddiaların delillerinin dijital materyallerinde mevcut olduğunu vurguladı.
