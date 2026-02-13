Başkanın yardımcısı itirafçı oldu! “Milyonluk rüşvetin fotoğrafı telefonumda”

GDH'nin haberine göre Kılıç, Ayhan Mutlu’nun İstanbul Anadolu yakasında "Voll" isimli ikinci bir şirket kurduğunu, bazı zincir marketlerin işlerini bu yapıya taşıdığını dile getirdi. Resmi kayıtlarda Ayhan Mutlu’nun adının geçmediği, şirketin eski ortak Mehmet Ali’nin üzerine yapıldığı belirtildi. Kılıç, bu süreçte eski şirketin finansmanı için 19 milyon 500 bin TL’lik çekler alındığını ve bu çeklerin fotoğraflarının kendi telefonunda kayıtlı olduğunu açıkladı.