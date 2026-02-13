  • İSTANBUL
Kadın - Aile
11
Yeniakit Publisher
İşte en sağlıklı meyve suyu: Vücuttaki iltihabı mıknatıs gibi çekiyor üstelik...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

İşte en sağlıklı meyve suyu: Vücuttaki iltihabı mıknatıs gibi çekiyor üstelik...

Vücudumuzun sağlığı için alternatiflere yönelmek zorundayız.

Foto - İşte en sağlıklı meyve suyu: Vücuttaki iltihabı mıknatıs gibi çekiyor üstelik...

Vücudunuzda sessizce yayılan ve kalp hastalıklarından diyabete kadar birçok soruna davetiye çıkaran kronik iltihap ile savaşmanın bir diğer yolu beslenmekten geçiyor. Beslenme uzmanlarının önerdiği bu meyve suyu, iltihaplanmaya birebir…

Foto - İşte en sağlıklı meyve suyu: Vücuttaki iltihabı mıknatıs gibi çekiyor üstelik...

Modern yaşamın beraberinde getirdiği stres, düzensiz beslenme ve hareketsizlik, vücutta sessizce ilerleyen enflamasyon sorununu her geçen gün daha da yaygın hale getiriyor.

Foto - İşte en sağlıklı meyve suyu: Vücuttaki iltihabı mıknatıs gibi çekiyor üstelik...

Uzmanlara göre uzun süre kontrol altına alınmayan iltihaplanma, zamanla kalp hastalıklarından diyabete, bağışıklık sistemi problemlerinden kilo artışına kadar birçok ciddi sağlık problemine zemin hazırlıyor.

Foto - İşte en sağlıklı meyve suyu: Vücuttaki iltihabı mıknatıs gibi çekiyor üstelik...

Bu nedenle sağlıklı beslenme alışkanlıkları, enflamasyonla mücadelede kilit rol oynuyor.

Foto - İşte en sağlıklı meyve suyu: Vücuttaki iltihabı mıknatıs gibi çekiyor üstelik...

Sağlık alanındaki yayınlarıyla öne çıkan Eating Well’in aktardığı değerlendirmeler ise, uzmanların özellikle belirli bir içeceği iltihapla savaşta öne çıkardığını ortaya koyuyor.

Foto - İşte en sağlıklı meyve suyu: Vücuttaki iltihabı mıknatıs gibi çekiyor üstelik...

Uzmanların son dönemde dikkat çektiği doğal desteklerden biri olan tart vişne suyu, sahip olduğu zengin besin içeriğiyle iltihapla mücadelede öne çıkıyor.

Foto - İşte en sağlıklı meyve suyu: Vücuttaki iltihabı mıknatıs gibi çekiyor üstelik...

Uzmanlar, vişne suyunun koyu kırmızı renginin, yüksek antioksidan kapasitesinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurguluyor.

Foto - İşte en sağlıklı meyve suyu: Vücuttaki iltihabı mıknatıs gibi çekiyor üstelik...

Bu güçlü pigmentler, vücutta hücre hasarına yol açabilen serbest radikalleri etkisiz hale getirmede önemli rol oynuyor. Tart vişne suyu; antosiyaninler, polifenoller, C vitamini, beta-karoten, ellagik asit ve klorojenik asit gibi pek çok biyoaktif bileşeni bünyesinde barındırıyor.

Foto - İşte en sağlıklı meyve suyu: Vücuttaki iltihabı mıknatıs gibi çekiyor üstelik...

Bilimsel araştırmalar, düzenli ve kontrollü tüketiminin vücuttaki oksidatif stresi azaltarak iltihaplanma süreçlerini baskılayabildiğini ortaya koyuyor.

Foto - İşte en sağlıklı meyve suyu: Vücuttaki iltihabı mıknatıs gibi çekiyor üstelik...

Ayrıca tart vişne suyunun içeriğinde doğal olarak bulunan melatonin sayesinde uyku düzenine de olumlu katkı sağladığı belirtiliyor.

