ABD’li bakana ‘mihmandarlık’ yaparak bölgeyi gezdirdi Satış tamamlandı anahtar yeni sahibinde

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden ABD Enerji Bakanı Christopher Wright ile görüştü.

Bakan Wright’ı başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te kabul eden Rodriguez’e, Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) Başkanı Hector Obregon Perez ile Venezuela'nın ABD nezdindeki diplomatik temsilcisi Félix Plasencia da eşlik etti.

Miraflores Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, taraflar arasındaki görüşmede Bolivarcı ulusun enerji egemenliği ve iki ülke arasındaki tarihsel ikili ilişkiler çerçevesinde her iki ülke için de fayda sağlayacak bir enerji gündeminin gözden geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile ABD Enerji Bakanı Wright'ın, Venezuela'nın geniş rezervleri ve hidrokarbonların güvenli tedariki için mevcut altyapıdan yararlanarak bölgesel enerji piyasasını istikrara kavuşturacak akıcı bir diyaloğun sürdürülmesinin öneminde mutabık kaldığı belirtildi.

Wright’ın Venezuela ziyareti kapsamında ABD’li petrol şirketi Chevron'a ait bir işleme tesisini de ziyaret etmesi bekleniyor.

Söz konusu ziyaretle Wright’ın teknik operasyonları yerinde incelemesi ve ülkede faaliyet göstermeye devam eden ABD’li şirketlerle bağları güçlendirmesi amaçlanıyor.

Bu ziyaret, ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'ya düzenlediği askeri müdahale sonucunda Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasının ardından gerçekleştirilen en üst düzey temas olarak dikkat çekiyor.

ABD'nin Caracas'taki maslahatgüzarı Laura Dogu da görüşmeye ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında, toplantının önemine vurgu yaparak, Trump'ın müreffeh bir Venezuela vizyonunu ilerletmek açısından kilit önemde bir görüşme gerçekleştirildiğini ifade etti.