Herkes birbirini dinliyor herkes birbirini gözlüyor

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Cavit Beşkardeş Aile Sağlığı Merkezi'nde doktorların dinlenme odasına ortam dinleme cihazı konulduğu iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Cavit Beşkardeş Aile Sağlığı Merkezi'nde doktorların dinlenme odasına ortam dinleme cihazı konulduğu iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Olay, Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Cavit Beşkardeş Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre temizlik görevlisi C.A., doktorların dinlenme odasında temizlik yaptığı sırada siyah renkli, ışıkları yanıp sönen bir cihaz fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ocağında görevli doktor S.S. polis ekiplerine şikayette bulundu.

S.S. isimli doktor, ifadesinde cihazın kurum içerisinde ne amaçla ve kim tarafından kullanıldığının ortaya çıkarılmasını istediğini belirtti. S.S. ayrıca, cihazı kurumda görev yapan başka bir doktor olan Ö.Ö.'nün yerleştirmiş olabileceğini düşündüğünü öne sürdü. S.S. ifadesinde, Ö.Ö.'in daha önce yetkisi olmamasına rağmen güvenlik kameralarını kendi cihazından açarak izlediğini bildiğini iddia etti.

İhbar üzerine sağlık ocağına gelen polis ekipleri, söz konusu siyah renkli ve ışıklı cihazı muhafaza altına aldı. Yapılan ilk incelemede cihazın ortam dinlemesinde kullanılabilecek nitelikte olduğu değerlendirildi. Olay kapsamında sağlık ocağında görevli personelin ifadelerine başvurulduğu, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin ve adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

 

