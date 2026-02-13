  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Siyaset CHP tipi demokrasi! Bu sefer İzmir'de aynı provokasyon!
CHP tipi demokrasi! Bu sefer İzmir'de aynı provokasyon!

Ana muhalefetin yeni bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi’nin yemin töreninde sergilediği saldırgan tavır, İzmir siyasetine de yansıdı. Büyükşehir Meclisi’nde AK Partili üye Gizem Akyüz Duman’ın, Gürlek’i tebrik etmesine sinirlenen CHP’liler kavga çıkardı. Yeni Asır’a konuşan Duman, “Bu olay hazımsızlığın sonucu” derken, yaşananlar CHP’nin demokrasi anlayışını bir kez daha sorgulattı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde yeni atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni sırasında CHP'li vekillerin kürsüye yürüyerek çıkarttıkları gerginlik, İzmir siyasetine de sıçradı. Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı Olağan Meclis toplantısında AK Parti Meclis Üyesi Gizem Akyüz Duman'ın, "Akın Gürlek'i tebrik ediyorum. Kendisi İstanbul'da yolsuzluk ve hırsızlığa karşı büyük mücadele verdi" sözleri CHP'lileri kızdırdı.

 

HAZIMSIZLIĞIN YANSIMASI'

MECLİS üyeleri arasındaki gerginlik yüzünden toplantıya ara verilirken, CHP'lilerin sözlü saldırısına maruz kalan Büyükşehir Belediyesi ve Torbalı Belediyesi Meclis Üyesi Duman, Yeni Asır'a konuştu. CHP'lilerin 'hırsızlık' ve 'yolsuzluk' kelimelerini duyunca bağırmaya başladıklarını aktaran Duman, "AK Partili arkadaşlarım da 'Sen bir hanımefendiye nasıl bağırıyorsun?' diye beni korumak için ayaklandılar. CHP'lilerin hazımsızlıkları olayı buraya getirdi" dedi.

