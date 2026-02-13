5 ilde operasyon yapıldı! Kaynağı belli olmayan paraları yurt içine böyle sokuyorlardı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hayali ihracat yaparak büyük bir vurgun yapan şebekeyi tespit etti. Hayali ihracat ve kara para yöntemi ile büyük bir vurgun gerçekleştiren suç ağını mercek altına alan mali polis, aylar süren teknik ve fiziki takip başlattı. Şebekenin, döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraları yurt içine sokulması amacıyla organizasyon kurdukları belirlendi. Söz konusu şebeke tarafından kurulan organizasyonlarda hayali ihracat ve faturalar düzenlendiği, sözde ihracat yapılan ülkelerden döviz şeklinde swift yöntemiyle gelen paraların kaynağı belli olmayan paralar olduğu tespit edildi.

EMNİYET DEŞİFRE ETTİ

Nakit beyan formlarıyla yurt dışından getirildiği bildirilen paraların gerçekte yurt içinden toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait olduğu tespit edilirken, ayrıca şüphelilerin kendi aralarında düzenledikleri belgeler aracılığıyla döviz dönüşüm desteğinden de haksız şekilde faydalandıkları anlaşıldı.

Çıkar amaçlı suç şebekesinin yöntem ve faaliyetlerini deşifre eden emniyet ekipleri, yapılan tespitlerin ardından operasyon için düğmeye bastı. Söz konusu organizasyon içerisinde yer alan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri illerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şebekeye ait olduğu ifade edilen 1 iş yeri, 25 tarla 12 konut-daire ve 104 araca el konulduğu öğrenildi. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. Şebeke mensupları hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği bildirildi.