Giden gidene! CHP’de bir istifa daha

Cem Kaya
CHP Hatay teşkilatında sular durulmuyor. Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı görevini yürüten Muammer Bedir, şok bir kararla görevinden ayrıldığını duyurdu.

CHP Dörtyol İlçe Başkanlığı görevini yürüten Bedir’in istifasına ilişkin olarak Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyunda yer alan iddialar ve ortaya atılan ithamların dikkate alındığı belirtildi.

 

Açıklamada, Muammer Bedir’in partinin yıpranmaması adına kendi iradesiyle görevinden ayrıldığı ifade edilerek, "Son günlerde ilçe başkanımıza yönelik ortaya atılan ithamlar, iftiralar ve kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği göz önünde bulundurularak, partimizin herhangi bir şekilde zarar görmemesi adına İlçe Başkanlığı görevinden istifa etmiştir" denildi.

 

Öte yandan, söz konusu ses kaydı ve asılsız iddiaları gündeme getiren kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimlerine suç duyurusunda bulunulduğu belirtilirken, sürecin yakından takip edileceği vurgulandı.

