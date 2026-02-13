CHP’liler.. Bari rezilliğinizi savunmayın!

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşesinde CHP’li belediyelerde yaşanan ahlaksızlık ve yolsuzluk silsilesine dikkat çekerek malum zihniyetin kirli yüzünü bir kez daha deşifre etti. Karahasanoğlu, TBMM’deki yemin törenini provoke eden CHP’li vekillerin düştüğü acziyeti ve takındıkları militan tavırları sert sözlerle eleştirirken, yapılan saldırıların asıl amacının milletin iradesine darbe vurmak olduğunu vurguladı.