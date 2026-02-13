CHP’liler.. Bari rezilliğinizi savunmayın!

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşesinde CHP’li belediyelerde yaşanan ahlaksızlık ve yolsuzluk silsilesine dikkat çekerek malum zihniyetin kirli yüzünü bir kez daha deşifre etti. Karahasanoğlu, TBMM’deki yemin törenini provoke eden CHP’li vekillerin düştüğü acziyeti ve takındıkları militan tavırları sert sözlerle eleştirirken, yapılan saldırıların asıl amacının milletin iradesine darbe vurmak olduğunu vurguladı.

ALİ KARAHASANOĞLU

Adamlar cinsel tacizi savunuyorlar. (Bakınız CHP’li Görele Belediye Başkanı)

Kendileri yaptıklarında..

Yolsuzluğu savunuyorlar.. (Bakınız CHP’li belediyelerde yaşanılan yolsuzluklar.)

Rüşveti savunuyorlar.. ‘Bakınız Ekrem İmamoğlu’nun onlarca suç isnadı.)

Adam öldürmeyi savunuyorlar. (Bakınız Yılmaz Güney’den, Deniz Gezmiş’e kadar.)

 

Şimdi de, TBMM’deki illegaliteyi, şiddeti savunuyorlar.. 

Anayasa’nın emri olarak, Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek ve İçişleri Bakanlığı’na atanan Mustafa Çiftçi yemin edecekler..

Her ikisi de, bakanlık yapacakları alanın hem alaylısı, hem mekteplisi..

“Ne yapalım ne yapalım. Bizim Aydın milletvekilini, anlamaz ama, İçişleri bakanı yapalım” denilmemiş.. 

 

Uydurmuyorum.. Uğur Mumcu’nun öldürüldüğü tarihte İçişleri Bakanı, İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu mezunu İsmet Sezgin’dir..

Jandarma Komutanı Eşref Bitlis’in uçağının düştüğü tarihte, İçişleri Bakanı, öğrencilik yıllarında atletlik yapan İsmet Sezgin’dir.

“İyi koşucudur, katilleri kovalar, yakalar” diyerek mi İçişleri Bakanı yapılmıştır, bilemem..

