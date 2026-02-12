Akın Gürlek’i “doğramakla” tehdit etmişti! Küfürbaz Özgür’e yakışan ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sosyal medyada tehdit içerikli yorumda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız'ın ailesini ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Yıldız'ın ailesiyle İstanbul'un Adalar ilçesindeki evlerinde görüştü.

Sosyal medyada Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atandığına ilişkin paylaşılan haberin altına "Seni karış karış oyacağız. Gürlek" yorumunu yazdığı öne sürülen Yıldız, gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçundan tutuklanmıştı.

Söz konusu ziyaret akıllara Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a yönelik tehdit ve hakaretlerini getirdi. Ağzı bozuk Özgür Özel'in, devletin Adalet Bakanı'nı tehdit edenleri de partiden göndermeyerek savunması, Sosyal medyada, "Bu adam siyasi parti genel başkanı mı çete lideri mi?" yorumlarına neden oldu.