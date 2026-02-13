  • İSTANBUL
Kadın - Aile
11
Yeniakit Publisher
Çok ama çok şaşıracaksınız! Yoksa siz gerçekten yoğurt suyunu döküyor musunuz?
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Çok ama çok şaşıracaksınız! Yoksa siz gerçekten yoğurt suyunu döküyor musunuz?

Yoğurt suyunun faydalarını duyunca kararınız değişecek muhtemelen...

#1
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız! Yoksa siz gerçekten yoğurt suyunu döküyor musunuz?

Kalsiyum deposu olan yoğurdun faydalarını herkes biliyor. Fakat çoğu zaman tüketmeyip döktüğümüz yoğurt suyunun faydalarını biliyor musunuz?

#2
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız! Yoksa siz gerçekten yoğurt suyunu döküyor musunuz?

Yoğurt suyu vitamin, protein ve mineral açısından oldukça zengin bir besindir. Çoğu zaman tüketmeden döktüğümüz yoğurt suyunun içerisinde çocuklarda büyümeyi artırıcı etkisi bulunan Riboflamin (B2) vitamini bulunmaktadır.

#3
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız! Yoksa siz gerçekten yoğurt suyunu döküyor musunuz?

Yoğurt suyunun içinde bulunan bakteriler anti kanserojen özelliğe sahiptir. Kanser hastalıkları dâhil olmak üzere vücutta gelişen zararlı organizmaların gelişimini durduran probiyotikler içerir.

#4
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız! Yoksa siz gerçekten yoğurt suyunu döküyor musunuz?

Bilindiği üzere yoğurtta bulunan kalsiyum ve potasyum aynı zamanda yoğurt suyunda da bulunur.

#5
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız! Yoksa siz gerçekten yoğurt suyunu döküyor musunuz?

Bu nedenle yoğurt suyu da kemik ve dişlerin güçlenmesinde olumlu etkiye sahiptir. Ayrıca yoğurt suyunun içerisinde B12, D, B2, B6 ve A vitaminleri de bulunur. İçerisindeki yararlı bakteriler, toksin maddelerin zararsız hâle getirilmesinde görevalır.

#6
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız! Yoksa siz gerçekten yoğurt suyunu döküyor musunuz?

Yoğurt suyu aynı zamanda troide karşı savaşır. Tiroidin kilo artışı, hareketsizlik ve hâlsizlik gibi yan etkilerine karşı kullanılabilir. Troid hastalığı sonucu alınan kilo artışlarında kullanılabilir. Metabolizmayı hızlandırıp yağ yakmayı sağlar.

#7
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız! Yoksa siz gerçekten yoğurt suyunu döküyor musunuz?

Yoğurt suyu böbrek taşı hastalıklarında kullanılabilir. İçerisindeki vitamin ve mineraller böbrek içerisindeki taş ve kumu eritmeye yardımcı olur. Eğer ufak çaplı böbrek taşı ya da kumu sorununa sahipseniz bunları ufak parçalara ayırarak idrar yolu ile vücuttan atılmasına yardımcı olur.

#8
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız! Yoksa siz gerçekten yoğurt suyunu döküyor musunuz?

Yoğurt suyunun cilt için faydalı olduğu bilinmektedir. İçerisinde bol miktarda vitamin ve mineral bulunması sebebiyle cilt sorunları, lekelere ve sivilcelere karşı doğal bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir.

#9
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız! Yoksa siz gerçekten yoğurt suyunu döküyor musunuz?

Çoğunlukla B2 vitamini eksikliği küçük çocuklarda geç büyüme rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu durumlarda çocuğun sağlıklı gelişimi için içeriğinde çok miktarda B2 vitamini bulunan yoğurt suyunu tüketebilirsiniz.

#10
Foto - Çok ama çok şaşıracaksınız! Yoksa siz gerçekten yoğurt suyunu döküyor musunuz?

Yoğurt suyu az kalorili fakat mideyi uzun süre tok tutan bir besindir. Dolayısı ile zayıflamak isteyenler yoğurt suyunu kullanabilirler. Fakat her besinde olduğu gibi yoğurt suyu tüketirken aşırıya kaçmamak önemlidir.

