Çok ama çok şaşıracaksınız! Yoksa siz gerçekten yoğurt suyunu döküyor musunuz?

Yoğurt suyu böbrek taşı hastalıklarında kullanılabilir. İçerisindeki vitamin ve mineraller böbrek içerisindeki taş ve kumu eritmeye yardımcı olur. Eğer ufak çaplı böbrek taşı ya da kumu sorununa sahipseniz bunları ufak parçalara ayırarak idrar yolu ile vücuttan atılmasına yardımcı olur.