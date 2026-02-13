  • İSTANBUL
Gündem

MİT Başkanı Kalın Libya’da! Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.

Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamada, görüşmede Kalın'ın Menfi'ye Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği belirtildi.

Türkiye-Libya ilişkilerinin yanı sıra yerel ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, tarafların, Libya'nın istikrarının bölge güvenliği için temel bir unsur olduğunu ve bunun desteklenmesi için Türkiye ve Libya arasındaki istişarelerin devam etmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.

Kalın'ın iki ülke arasında devam eden koordinasyon çerçevesinde, Libya askeri heyetinin 23 Aralık 2025'te Ankara'da düşen uçağı ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

