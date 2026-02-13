  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan flaş sözler! CHP’liler paralı Kent Lokantası’nı anlata anlata bitiremiyor! Esenyurt Belediyesi yüzlerce eve ücretsiz yemek ulaştırıyor Yunan basını, Miçotakis’in ziyaretini böyle verdi: Erdoğan aşağıladı, durdu! Suriye güvenlik güçleri Rakka’yı YPG/PKK batağından temizliyor! MTTB Başkanı’ndan İsmail Saymaz’a tokat gibi cevap! ‘MTTB sizi rahatsız ediyorsa bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz!’ Evi kurşunlanan CHP’linin başvurusu kabul edildi! ‘İmamoğlu posterini indirin’ talimatı ABD'liler şok: Hıristiyan giren, Müslüman çıkıyor! Cezaevlerinde cemaatle namaz Türkiye'ye karşı 4'lü şer ittifakı! Başını ABD ve İsrail çekiyor Yasa tanımaz CHP zihniyeti hiç değişmedi: Dün Merve Kavakçı'ya bugün Akın Gürlek'e! CHP'li belediyeye rüşvet operasyonunda flaş gelişme! Çok sayıda kişi tutuklandı
Dünya Güney Kore’de "Sıkıyönetim" temizliği: Darbeci komutana bir neşter de İHA biriminden!
Dünya

Güney Kore’de "Sıkıyönetim" temizliği: Darbeci komutana bir neşter de İHA biriminden!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Güney Kore’de "Sıkıyönetim" temizliği: Darbeci komutana bir neşter de İHA biriminden!

Güney Kore’de 2024 yılının Aralık ayında milli iradeye kasteden "sıkıyönetim" denemesinin artçı sarsıntıları devam ediyor. Skandal uygulamada aktif rol aldığı tespit edilen İnsansız Hava Aracı (İHA) Operasyonları Komutanı Tümgeneral Kim Yong-da, hükümet tarafından görevinden el çektirildi. Demokrasiyi askıya alma girişimine destek veren üst düzey isimlere yönelik başlatılan tasfiye süreci kapsamında, "teknolojik güç" olan İHA biriminin başındaki ismin gönderilmesi, ordudaki cuntacı kalıntılara karşı kararlı bir mesaj olarak nitelendirildi.

Yonhap ajansının askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı bünyesinde düzenlenen iç soruşturmada Kim Yong-da hakkında en ağır disiplin kararı çıktı.

Kim Yong-da'nın eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'dan emir alarak, "ilgili raporlama prosedürlerini izlemeksizin" Ekim 2024'te Kuzey Kore'ye karşı İHA operasyonu gerçekleştirdiği saptandı.

 

Soruşturmada İHA operasyonunun "Kuzey Kore'nin misillemesini kışkırtmayı" amaçladığı ve bunun Aralık 2024'te Yoon'un "sıkıyönetim girişimine bahane olarak kullanılacağı" sonucuna varıldı.

Bakanlık, Tümgeneral Kim Yong-da'nın görevinden alınması kararı verdi.

 

- Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Barış umutlarına 129 İHA’lı darbe: Masada müzakere sahada katliam!
Barış umutlarına 129 İHA’lı darbe: Masada müzakere sahada katliam!

Dünya

Barış umutlarına 129 İHA’lı darbe: Masada müzakere sahada katliam!

Sayıştay raporunda ortaya çıktı! CHP’li başkana ihaleye fesat davası
Sayıştay raporunda ortaya çıktı! CHP’li başkana ihaleye fesat davası

Gündem

Sayıştay raporunda ortaya çıktı! CHP’li başkana ihaleye fesat davası

Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon!
Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon!

Gündem

Muğlalı gazeteciler harekete geçti: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e sinsi operasyon!

İsrail SİHA'ları ölüm saçıyor
İsrail SİHA'ları ölüm saçıyor

Dünya

İsrail SİHA'ları ölüm saçıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’li isim kadınların içinde "O.Ç." diye bağırdı: Kapatın bu pisliğin ağzını
Gündem

CHP’li isim kadınların içinde “O.Ç.” diye bağırdı: Kapatın bu pisliğin ağzını

CHP’li Meclis Üyesi Erkan Uygun’un, belediye meclis toplantısında AK Partili üyelere yönelik ağır ve hakaret içeren sözleri büyük tepki topl..
Evi kurşunlanan CHP’linin başvurusu kabul edildi! ‘İmamoğlu posterini indirin’ talimatı
Gündem

Evi kurşunlanan CHP’linin başvurusu kabul edildi! ‘İmamoğlu posterini indirin’ talimatı

CHP'li "suç örgütü lideri" Ekrem İmamoğlu’nun CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki fotoğrafının kaldırılmasına karar verildi. CHP’li Erol ..
MTTB Başkanı’ndan İsmail Saymaz’a tokat gibi cevap! ‘MTTB sizi rahatsız ediyorsa bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz!’
Siyaset

MTTB Başkanı’ndan İsmail Saymaz’a tokat gibi cevap! ‘MTTB sizi rahatsız ediyorsa bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz!’

CHP’lilerin yeni atanan iki bakanla ilgili hazımsızlıkları sürüyor. Halk TV ekranlarında, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Milli Türk Tale..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23