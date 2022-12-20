İtiraf gibi manşet! ‘6’lı masa yürüyemez’ ifşası

Cumhuriyet gazetesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını madde madde manşetine taşıdı. Altılı masadaki partilerin işi yürütemeyeceğini gözler önüne seren haberde, millet ittifakının çöküşü adeta ifşa edildi.

Murat Şahin'in sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu haber de masaya yatırıldı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:

Cumhuriyet gazetesindeki başlıklar önemli. Cumhuriyet gazetesi bile altılı masanın artık yürüyemez olduğunu kendisi ifşa etmiş oluyor. Üçüncü maddede Akşener açıklaması var. Biz gayet iyi anlaşıyoruz diyorlar ama arka planda bakın nasıl cadı kazanları kaynıyor. Ne diyor Kemal Kılıçdaroğlu; Partimizin iç işlerine karışılmamalı. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz diyorlar. Gerçekten de işin doğru budur, İmamoğlu CHP'nin belediye başkanıdır.