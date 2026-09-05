Uçakta saldırgan dehşeti: Koli bandıyla koltuğa bağladılar!

ABD'de Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı’ndan Newark’a gitmekte olan American Airlines’a ait 618 sefer sayılı uçakta hareketli dakikalar yaşandı.

CNN International'ın haberine göre yolculardan ve olaya karışan kişilerden elde edilen fotoğraf ve videolar, birinci sınıf bölümde olay çıkaran saldırgan bir yolcunun plastik kelepçe ve koli bandıyla koltuğuna bağlandığını, uçağın ise Baltimore’a acil iniş yapmak zorunda kaldığını ortaya koydu.

Uçakta bulunan Richard Olenick ve Juan Mejia, yolculuğun yarısını geçtikleri sırada iki sıra arkalarında oturan bir erkeğin saldırgan tavırlar sergilemeye başladığını aktardı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, mürettebatın yolcu huzursuzluğunu bildirmesi üzerine uçağın rotasını değiştirdiği doğrulandı.

YOLCULAR VE KABİN GÖREVLİLERİNE SALDIRDI

Olenick’in ifadesine göre, bir kabin görevlisinin durumu kontrol altına alma çabası yetersiz kaldı ve söz konusu kişi giderek daha da agresifleşti. Yanındaki yolcuya vurmaya başlayan saldırgan, araya girmeye çalışan bir kadına da fiziki saldırıda bulundu.

Olayın şiddet olayına dönüşmesi üzerine, emekli bir polis memuru olan Juan Mejia ve ardından Richard Olenick ayağa kalkarak müdahale etti.

Saldırganın bu sırada hakaretler savurduğunu belirten Olenick ve Mejia, şahsın ırkçı ve nefret söylemi içeren ifadeler kullandığını bildirdi.

KOLİ BANDI VE PLASTİK KELEPÇE

Kabin görevlisinin sağladığı plastik kelepçeyle şahsın bilekleri bağlandı. Bu sırada saldırgan, kendisini zapt etmeye çalışan Mejia’yı ısırdı ve Olenick’i de ısırmaya çalıştı. Bunun üzerine yolcular, kabin ekibinden aldıkları koli bandını kullanmaya başladı. Nefes alıp vermesini engellememek adına şahsın ağzının bantlanmadığı belirtildi.

Müdahale sonrasında dahi şahsın direnmeye ve ayağa kalkmaya çalıştığı ifade edildi. Olenick, uçağın Maryland’e acil iniş yapacağı 15 dakika boyunca zapt edilen şahsın kucağında oturmak zorunda kaldığını, kendi koltuğuna dönme girişiminin ise şahsın yeniden kontrolden çıkması üzerine başarısız olduğunu dile getirdi.