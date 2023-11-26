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Aktüel İtfaiye müdürlüğünden hayati uyarı! Bacanızı temizlemezseniz..
Aktüel

İtfaiye müdürlüğünden hayati uyarı! Bacanızı temizlemezseniz..

Yeniakit Publisher
2023-11-26 15:08:00 -
İtfaiye müdürlüğünden hayati uyarı! Bacanızı temizlemezseniz..

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, karbonmonoksit zehirlenmeleri ve kış aylarında çıkan yangınlara karşı baca temizliği uyarısında bulundu.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, karbonmonoksit zehirlenmeleri ve kış aylarında çıkan yangınlara karşı baca temizliği uyarısında bulundu.
İtfaiye müdürlüğü, kış mevsimi öncesi muhtemel çatı yangını, doğalgaz ve kömür zehirlenmelerinin önüne geçmek amacıyla ‘baca temizliği’ konusunda uyarılarda bulundu.


Bacalarda zamanla biriken katran maddesinin tutuşarak çatı yangınlarına sebebiyet verdiğini belirten İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, Siirt’te kömür kullanan haneler için bu kontrolün yılda en az 2 kere yapılması büyük önem taşımakta olduğunu söyledi. Yılmaz, doğalgaz baca temizliğinin de her yıl en az bir kere yapılması gerektiği, muhtemel gaz tepmelerinin ve zehirlenmelerin önüne geçmek için vatandaşların baca temizliklerini yapmalarının büyük önem arz ettiğini ifade etti.

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