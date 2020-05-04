  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İtfaiye ekibi caddeleri dezenfekte etti

Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında itfaiye ekiplerince kentin değişik noktaları yıkanarak dezenfekte edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 10:09:02 -
İtfaiye ekibi caddeleri dezenfekte etti

Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında itfaiye ekiplerince kentin değişik noktaları yıkanarak dezenfekte edildi.


Hakkari Belediyesi dezenfekte ekibi, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatıyla 7 gün 24 saat kentin dört bir yanını dezenfekte ediyor. Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklardaki temizlik çalışmasını sürdürüyor. Ekipler, Atatürk Anıtı’nın da bulunduğu Cumhuriyet Caddesi ve değişik mahalle yollarını deterjan döküp fırçalayarak yıkadıktan sonra dezenfekte etti.


Dağgöl Mahallesi Kalealtı semtini de yıkayan ekipler, çalışma sonunda, “Biz sizler için dışarıdayız, sizde lütfen evde kalın” mesajı vererek vatandaşların evlerinde kalmalarını istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı