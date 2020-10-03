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Spor İtalyanların kahramanı hakan
Spor

İtalyanların kahramanı hakan

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’da top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının dün akşam UEFA Avrupa Ligi play-off turunda penaltı atışları sonucunda yendiği Rio Ave maçındaki performansıyla İtalyan basınından övgü aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 22:20:00 -
İtalyanların kahramanı hakan

La Gazzetta dello Sport’ta, milli futbolcunun performansına yönelik “Hakan kalitesi ve soğukkanlılığıyla gerçek bir 10 numara gibi Milan’ı ayakta tuttu” ifadesi kullanıldı. Gazetede, Hakan’ın Milan’ın son oynadığı 11 resmi maçta 8 gol attığı vurgulandı.

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