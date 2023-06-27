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Dünya

İtalyanlar her yerde onu arıyor

Yeniakit Publisher
2023-06-27 12:53:00 -

İtalya’da Kolezyum'a isim kazıyan turist aranıyor.

İtalya’da polis, ünlü tarihi yapı Kolezyum'a kendisi ve sevgilisinin ismini kazıyan turistin bulunması için arama başlattı.

İtalya’da bir turist başkent Roma’nın simge yapılarından Kolezyum’a kendisi ve sevgilisinin ismini anahtarla kazırken yakalandı. Turistin her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan yapının duvarına "Ivan + Hayley 23" yazdığı anlar başka bir turist tarafından kayıt altına alındı.

İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, söz konusu olaya ait görüntülerin ortaya çıkması üzerine turistin yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu. Sangiuliano yaptığı açıklamada, "Bir turistin nişanlısının adını kazımak için dünyanın en ünlü yerlerinden biri olan Kolezyum gibi tarihi bir mirasa zarar vermesinin çok ciddi, yakışıksız ve büyük bir kabalık olduğunu düşünüyorum. Bu eylemi gerçekleştirenlerin tespit edilip cezalandırılmasını umuyorum” dedi.

Polis, Cuma günü meydana gelen olayla ilgili turistin kimliğini tespit etmek üzere soruşturma başlattı. Turist suçlu bulunması halinde en az 15 bin Euro (yaklaşık 426 bin lira) para cezası ya da 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

 
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