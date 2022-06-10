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Spor İtalyanlar duyurdu: Yıldız isim Süper Lige geliyor!
Spor

İtalyanlar duyurdu: Yıldız isim Süper Lige geliyor!

43 yaşındaki İtalyan teknik adam Andrea Pirlo, İtalyan medyasında çıkan haberlere göre; VavaCars Fatih Karagümrük ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 16:20:00 -
İtalyanlar duyurdu: Yıldız isim Süper Lige geliyor!

43 yaşındaki İtalyan teknik adam Andrea Pirlo, İtalyan medyasında çıkan haberlere göre; VavaCars Fatih Karagümrük ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Karagümrük, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna 43 yaşındaki İtalyan teknik adam Andrea Pirlo'yu geçirmek için harekete geçti. Gelen haberler ise anlaşmanın tamamlandığı yönünde.

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre; VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan teknik adamla bir yıllık sözleşme imzaladı. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması planlanıyor.

Daha öncesinde teknik direktörlük kariyerinde Juventus'ta görev yapan Pirlo'nun 2.15 puan ortalaması bulunuyor.

 

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