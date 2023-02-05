İtalya'nın başı dertte! Çok sayıda kuruma siber saldırı

İtalya'da pek çok kuruma yönelik geniş kapsamlı bir bilgisayar korsanı saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının Ulusal Güvenlik Ajansına (ACN) dayandırdığı haberde, İtalyan kurumlarına yönelik mevcut kötü amaçlı bir fidye yazılımı üstünden geniş kapsamlı bir saldırı yürütüldüğü ve pek çok ulusal sistemin tehlike altında olduğu belirtildi.

ACN teknisyenlerinin, güvenlikleri ihlal edilmiş bazı ulusal sistemleri incelediği ve güvenlik açığı oluşmuş ama henüz tehlike altına girmemiş bazı kurumları da uyardığı ifade edildi.

Haberde, söz konusu siber saldırıdan Fransa başta olmak üzere Finlandiya, ABD ve Kanada gibi ülkelerin de etkilendiği ve pek çok sunucuda güvenlik ihlali oluştuğu bildirildi.

Söz konusu yazılımın, genellikle kurumsal e-posta adreslerinden gelen görünüşte zararsız ve kullanıcıları bunu açmaya teşvik eden fatura ve senet ödeme görünümünde olduğu, dosyayı açanların bilgisayar ya da akıllı telefonlarına erişildiği belirtildi.

Çok sayıda kullanıcının hesaplarının bloke olduğu da basına yansıdı.