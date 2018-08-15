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İtalyan işadamından Türk lirasına büyük destek!

İzmir'de şirketi bulunan İtalyan iş adamı Amer Abd Alla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz çağrısına destek amacıyla bankada şahsi hesabında bulunan 228 bin doları Türk lirasına çevirerek herkese örnek oldu.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:43
İtalyan işadamından Türk lirasına büyük destek!

İtalya'da Mısır asıllı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 53 yaşındaki makina mühendisi Alla, ticaret hayatına 20 yıl önce ülkesinde başladı. Afrika ülkelerinde bulunan madenlere ekipman ihracatı yapan İtalyan iş adamı, bazı Türk firmalarıyla da çalışmaya başladı. Bu süreçte Türkiye ile arasında bir gönül bağı oluşan Alla, 3 yıl önce İzmir'de bir şirket kurdu.

Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine Türkiye'de yaptırdığı maden ekipmanlarını ihraç eden Alla, Türkiye'de döviz fiyatlarındaki hareketlenme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek oldu.

İtalyan iş adamı Alla, Türkiye'deki hesabında bulunan 228 bin doların Türk lirasına çevrilmesi için hem banka yetkililerine hem de şirketinin yöneticilerine mektup yazıp talimat verdi.

Mektubunda Türkiye'nin ekonomisinin çok güçlü bir ülke olduğunu anlatan Alla, Türk dostlarına destek olmak için böyle bir karar aldığını ve Türkiye'yi çok sevdiğini vurguladı.

'TÜRK EKONOMİSİNE DESTEK OLMA GÜNÜ'

Amer Abd Alla, ikinci vatanı gibi gördüğü Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına değinen Alla, şöyle konuştu:

"Türk ekonomisinin sembolü olan Türk lirasına elimden geldiği kadar destek olmanın benim için önemli bir görev olduğunu hissediyorum. Bu sebeple hesabımda tuttuğum dolarları Türk lirasına çevirmeye karar verdim. Türk lirasına çok saygı duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti ve halkı her zaman yabancı yatırımcıya destek oluyor. Bu nedenle gün Türk ekonomisine destek olma günüdür."

'ERDOĞAN GEREKLİ GÜÇ VE KABİLİYETE SAHİP'

Alla, Türkiye'nin, ekonomisi ve milletiyle çok güçlü bir devlet olduğunun belirtti.

Türkiye ekonomisinin ABD'nin aldığı kararlara dayanıp üstesinden geleceğine inandığını dile getiren İtalyan iş adamı Alla, "Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ekonomisini ayakta tutacak gerekli güce ve kabiliyete sahiptir. Türkiye her zaman arka çıkılmayı hak ediyor. Türk bayrağı her zaman göklerde dalgalanmalıdır. Umarım benim bu yaptığım Türkiye'de bulunan tüm yabancı yatırımcılara ve yaşananlara örnek olur." ifadelerini kullandı.

ŞİRKET YETKİLİSİ ÇOK ŞAŞIRDI

İzmir'deki şirketin yetkilisi 42 yaşındaki Kemal Şener ise Alla'nın hesabında bulunan dolarların bozdurulup Türk lirasına çevrilmesine ilişkin kendisine böyle bir görev verdiğini, ilk duyduğunda çok şaşırdığını kaydetti.

Bir İtalyan vatandaşının Türkiye için böyle bir özveride bulunmasının kendisini mutlu ettiğini anlatan Şener, "Türk halkı olarak kendi aramızda zaten her durumda dayanışma yapıyoruz ama bir yabancının bize destek olması çok önemli." dedi

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:43
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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