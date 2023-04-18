İtalyan devinin gözü bu 11'in en çalışkan isminde...

Süper Lig'den yaptığı transferlerle dikkat çeken Napoli, ülkemizden bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi, Galatasaray'ın başarılı futbolcusu için temaslara başlıyor.

Daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi transfer eden Napoli şimdi de Galatasaray'ın yıldızına göz dikti. İtalyan ekibi, Sarı-Kırmızılıların tecrübeli futbolcusu için görüşmelere başlıyor. Sabah'a göre;

Galatasaray şampiyonluk yarışını sürdürürken kadrosundaki bazı isimler de yıldızını parlatmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de Uruguaylı orta saha Lucas Torreira.

Aslan'ın sezon başında Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı yıldız futbolcunun talipleri çoğalıyor.

Lucas Torreira özellikle İtalya Serie A ekiplerinin radarında... Bununla ilgili son iddia da İtalya'dan geldi. Il Messaggero'da yer alan habere göre Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Uruguaylı yıldızı kadrosunda görmek istiyor.

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Kulübün önümüzdeki transfer döneminde harekete geçebileceği ifade edildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 müsabakada görev alan Torreira, 1 asist yaptı. 27 yaşındaki deneyimli oyuncunun, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.