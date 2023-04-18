  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gizli tanığın ifadesi ortaya çıkardı... CHP’li Didim Belediyesi’nden dev vurgun!

Dünyanın en lezzetli çorbası listesi yayımlandı! Mercimek çorbası bakın kaçıncı sıradan listeye girdi

Erdoğan'ın oyunu yüzde 45.9 olarak duyuran Optimar'dan olay açıklama: O anketi hemen çöpe atın

'Yandık, bittik' diyen CHP'liler hem çatladı hem patladı! İşte sadece 15 günün özeti

Bazıları rahatsız olsa da! Dünya Bayraktar TB2’yi konuşuluyor

Müslüman düşmanı medya patronu ifşa oldu! Alman basını karıştı

Gladiocu Mr. Özdağ soru soran Suriyeliye trene bakar gibi baktı!

İran'dan Türkiye'ye karşı tehlikeli oyun! GPS cihazları ile bulmaya başladılar

Putin Ukrayna'da

Akşener'den 'Demirtaş'la kahvaltı'ya pes dedirten savunma! Tepki yağdı: Ne çizgin var, ne de Milliyetçiliğin
Spor İtalyan devinin gözü bu 11'in en çalışkan isminde...
Spor

İtalyan devinin gözü bu 11'in en çalışkan isminde...

Yeniakit Publisher
2023-04-18 15:48:00 -
İtalyan devinin gözü bu 11'in en çalışkan isminde...

Süper Lig'den yaptığı transferlerle dikkat çeken Napoli, ülkemizden bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi, Galatasaray'ın başarılı futbolcusu için temaslara başlıyor.

Süper Lig'den yaptığı transferlerle dikkat çeken Napoli, ülkemizden bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi, Galatasaray'ın başarılı futbolcusu için temaslara başlıyor.

Daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi transfer eden Napoli şimdi de Galatasaray'ın yıldızına göz dikti. İtalyan ekibi, Sarı-Kırmızılıların tecrübeli futbolcusu için görüşmelere başlıyor. Sabah'a göre;

Galatasaray şampiyonluk yarışını sürdürürken kadrosundaki bazı isimler de yıldızını parlatmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de Uruguaylı orta saha Lucas Torreira.

Aslan'ın sezon başında Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı yıldız futbolcunun talipleri çoğalıyor.

Lucas Torreira özellikle İtalya Serie A ekiplerinin radarında... Bununla ilgili son iddia da İtalya'dan geldi. Il Messaggero'da yer alan habere göre Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Uruguaylı yıldızı kadrosunda görmek istiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kulübün önümüzdeki transfer döneminde harekete geçebileceği ifade edildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 müsabakada görev alan Torreira, 1 asist yaptı. 27 yaşındaki deneyimli oyuncunun, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23