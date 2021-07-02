İtalyan devi bitirmek üzereydi... Yıldız golcü "Fenerbahçe" dedi!
2020-2021 sezonunda gol kralı olan Atakaş Hataysporlu Boupendza'nın Atalanta ile anlaşmak üzereyken Fenerbahçe'nin bir kez daha devreye girdiği ve golcü oyuncusunun Sarı- Lacivertli kulüpte oynamaya sıcak baktığı belirtildi.
Fenerbahçe transferde gaza bastı.
Serdar Dursun ve Steven Caulker'i renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin, Atakaş Hatayspor'lu Aaron Boupendza için de yeniden harekete geçtiği iddia edildi.
Gabon basını oyuncunun Atalanta ile anlaşma aşamasına geldiğini duyururken sarı lacivertlilerin oyuncu için devreye girdiği ifade ediliyor.
Boupendza ise Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor.