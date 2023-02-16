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Spor İtalyan basını Beşiktaş'ın yeni sol bekini duyurdu!
Spor

İtalyan basını Beşiktaş'ın yeni sol bekini duyurdu!

Ara transfer döneminde Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley ve Onur Bulut'la kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, Gaziantep FK'den Alexandru Maxim'de de mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar transfer çalışmalarına devam ederken, sol bek bölgesini de güçlendirme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 18:02:00 -
İtalyan basını Beşiktaş'ın yeni sol bekini duyurdu!

Ara transfer döneminde Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley ve Onur Bulut'la kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, Gaziantep FK'den Alexandru Maxim'de de mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar transfer çalışmalarına devam ederken, sol bek bölgesini de güçlendirme kararı aldı.

Kış transfer döneminde Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley'i kadrosuna katan Beşiktaş, Alexandru Maxim ile de anlaşma sağladı.

Transferde hız kesmeyen siyah-beyazlı yönetim, gözünü sol bek transferine çevirdi.

İtalyan basını, Beşiktaş'ın Bundesliga ekibi Augsburg'da forma giyen Brezilyalı sol bek Iago'yu gündemine aldığını yazdı.

Fotomaç'ın derlediği habere göre; Beşiktaş'ın ilk olarak Cremonese'nin sol bek Emanuele Valeri'yi gündemine aldığı ancak İtalyan ekibinin oyuncuyu takımda tutmak istemesi nedeniyle rotanın Iago'ya çevrildiği belirtildi.

Bu sezon Bundesliga'da 15 maça çıkan Iago, 1 asist kaydetti.

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