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İtalya'dan Sırbistan'a Kovid-19'la mücadelede destek

Yeniakit Publisher
2020-08-02 17:52:26 -
İtalya'dan Sırbistan'a Kovid-19'la mücadelede destek

ROMA (AA) - İtalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günlerden geçen Sırbistan'a sağlık heyeti gönderdi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın küresel boyuttaki bu salgınla mücadele taahhüdünün devam ettiği belirtilerek, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığının iş birliğiyle 5 doktor, 1 hemşireden oluşan 6 kişilik sağlık heyetinin bugün Belgrad'a gittiği bildirildi.

Söz konusu heyetin, İtalya’nın Kovid-19 salgınıyla mücadele deneyimini Sırp yetkililere aktaracağı ifade edildi.

Açıklamada, İtalya'nın salgın nedeniyle acil durum içinde olan Sırbistan’a 26 Nisan’da da kişisel koruyucu ekipman gönderdiği hatırlatıldı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Sırbistan'a sağlık ekibi gönderilmesinin İtalya'nın Sırp hükümetine ve halkına olan yakınlığının ve derin dostluğunun bir göstergesi olduğunu belirtti.


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