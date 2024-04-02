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Dünya İtalya'da sel felaketi!
Dünya

İtalya'da sel felaketi!

Yeniakit Publisher
2024-04-02 17:07:00 -
İtalya'da sel felaketi!

İtalya'nın kuzeyinde şiddetli yağışlar sebebiyle sel ve toprak kayması meydana geldi.

İtalya’nın kuzeyinde yer alan Val Camonica bölgesindeki Edolo kasabasında şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı. İtalya itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, riskli bölgede yaşayan en az 15 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Bölgedeki tren seferleri askıya alındı, su baskını nedeniyle bazı karayolları trafiğe kapatıldı. Toprak kayması sonucu evlerde hasar oluşurken, çok sayıda evde de su baskını meydana geldi. Arama kurtarma çalışmaları için 40 itfaiyecinin görevlendirildiği bildirildi.

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