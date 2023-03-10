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Dünya İtalya'da 'Rus' casusluk krizi! Rus medyası haberi: Rusya'ya bilgi sızdırdı, subaya 30 yıl hapis!
Dünya

İtalya'da 'Rus' casusluk krizi! Rus medyası haberi: Rusya'ya bilgi sızdırdı, subaya 30 yıl hapis!

İtalya'da casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan İtalyan donanması subayı Walter Biot hakkında karar verildi. Roma mahkemesi tarafından 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ülkedeki Rus aktörlerin yanı sıra Rus yetkililerin bu konuda kafa karışıklığı var.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 22:12:00 - 2023-03-10 22:21:13
İtalya'da 'Rus' casusluk krizi! Rus medyası haberi: Rusya'ya bilgi sızdırdı, subaya 30 yıl hapis!

İtalya'nın başkenti Roma'da 2021 yılının mart ayında bir otoparkta Rusya'nın Roma Büyükelçiliğinde çalışan bir yetkiliyle gizli görüşme yaptığı sırada yakalanan ve ardından NATO ve İtalyan ordularının bilgilerini Rusya'ya aktardığı öne sürülen İtalyan donanması subaylarından Walter Biot, bugün Roma mahkemesinde hakim karşısına çıktı. İtalya savcılık makamının müebbet hapis cezası istediği Biot'un mahkeme heyeti 30 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Kararın ardından Rus basınına açıklamada bulunan Walter Biot'un avukatı Roberto De Vito, sürecin henüz tamamlanmadığını ve temyize gideceklerini belirterek, "Biot kendini savunma fırsatı bulamadı. Walter Biot onurlu bir şekilde donanmaya geri dönene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İtalya'daki askeri ve sivil yargı aynı sistemle çalışıyor. Bu nedenle temyiz mahkemesinin kararı daha detaylı incelemesini bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

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