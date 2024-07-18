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Yaşam İtalya'da orman yangını felaketi
Yaşam

İtalya'da orman yangını felaketi

Yeniakit Publisher
2024-07-18 03:22:00 -
İtalya'da orman yangını felaketi

İtalya'nın güneyindeki Matera kenti yakınlarındaki makilik alanda çıkan yangını söndürmek üzere müdahale eden ekiplerden 2 itfaiye erinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İtalyan İtfaiyesi (Vigili del Fuoco), X hesabından yaptığı paylaşımda, Matera vilayetine bağlı Nova Siri beldesindeki makilik alanda çıkan orman yangınını söndürmeye çalışan ekipte görevli Nicola Lasalata ile Giuseppe Martino'nun yaşamını yitirdiği ve ikisinin de 45'er yaşında olduğu belirtildi.

Nova Siri Beldesi Belediye Başkanı Antonello Mele, basına yaptığı açıklamada, "Onlar, evleri tehlike altında ve zor durumda olan bir aileyi kurtarmaya çalışıyorlardı ancak uçurumdan düşerek, alevler arasında kaldılar." dedi.

Hayatını kaybeden itfaiye erleri için İtalyan devlet erkanından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Senato Başkanı Ignazio La Russa ve Başbakan Giorgia Meloni başta olmak üzere pek çok kişi taziye mesajı paylaştı.

Son günlerde Afrika kaynaklı sıcakların etkisini yoğun şekilde gösterdiği ülkede, başkent Roma'nın çevresi de dahil olmak üzere belli noktalarında çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bu arada, ülkede geçen haftadan bugüne kadar 4 kişi de aşırı sıcakların etkisiyle yaşamını yitirmişti.
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İtalya'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın bugün için "kırmızı" ile en yüksek risk kategorisine aldığı kent sayısı da 14 oldu.

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