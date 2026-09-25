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Dünya İtalya'da Neonazi grubuna operasyon
Dünya

İtalya'da Neonazi grubuna operasyon

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İtalya'da Neonazi grubuna operasyon

Avrupa ülkesi İtalya'da terör saldırısı hazırlığındaki Neonazi gruba operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 14'ü çocuk olmak üzere 17 şüphelinin konut, iş yeri ve bilişim sistemlerinde arama yapıldığı aktarıldı.

İtalya’da güvenlik güçleri, terör saldırısı düzenleme hazırlığı içinde olduğu belirtilen Neonazi gruba yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İtalyan Emniyeti ve Jandarması'nın (Carabinieri) ortak açıklamasında, Venedik Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma doğrultusunda, başkent Roma’nın da aralarında olduğu 11 kentte, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan Neonazi gruba yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

 

Açıklamada, operasyon kapsamında 14'ü çocuk olmak üzere 17 şüphelinin konut, iş yeri ve bilişim sistemlerinde arama yapıldığı aktarıldı.

İtalya'nın farklı kentlerinde ikamet eden, terör amaçlı faaliyetler için eğitim verme ve bu faaliyetlere yönelik eylemlerden sorumlu olduğu değerlendirilen toplam 17 kişinin hedef alındığı aramalarda, kesici ve delici silahlar, Nazi sembollerini çağrıştıran bayraklar ve çeşitli objelerle propaganda mesajlarının yayılmasında kullanılan çok sayıda elektronik cihaza el konuldu.

Açıklamada, söz konusu şüphelilerin "ırkçılık, antisemitizm, cinsiyet ayrımcılığı ve neonazizm temelli fikirlerin propagandasını yaparak nefreti körükledikleri, Adolf Hitler ve 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki cami saldırılarında düzinelerce kişinin ölümüne neden olan Avustralyalı saldırgan Brenton Tarrant gibi figürleri övdükleri" belirtildi.

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