Berhan Şimşek'ten Mansur Yavaş'a: Fazla yükselme padişahım güneş kanatlarını yakar!

CHP Parti Meclis Üyesi Berhan Şimşek, Bilecik'te CHP İl Başkanlığına atanan Kazım Yağmur ve Yönetim Kurulu üyelerine 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Şimşek, burada gündeme dair yaptığı açıklamada, "Hepinizin bilgisi üzerine, maalesef Türkiye siyasetinde pek de alışık olmadığımız tablolar yaşandı. Partinin içerisinde farklı farklı çatlamalar, farklı farklı ayrılıp giden kişiler oldu. Arkadaşlarımız her gittiği, boşalttığı il ve ilçe binalarını tarumar etti. Yani televizyon kumandasından televizyon kumandasının pilinden elektrik düğmelerine kadar götürdüler. Partinin paralarını alıp götürdüler. Sosyal medya, dijital yapıyı tahrip ettiler. Ve biz sıfırdan bir örgüt yapılanmasına girdik. 2,5 ay gibi kısa bir zaman içerisinde 81 il, 800 küsur tane ilçeyi görevlendirdik " dedi.

HEPSİ MEZARLIKTA

"1946'dan bugüne kadar CHP'den ayrılıp kurulan 12 parti var" diye devam eden Şimşek, "Hepsi siyasi partiler mezarlığında. 1946'dan sonra sağda ve merkez sağda da kurulan partilerin birçoğu da tedavülden kalkmış durumda. Fakat CHP 103 yıllık bir partidir, bir gelenektir ve devlet kurmuştur ve devlete yön vermiştir” diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nu da eleştiren Berhan Şimşek, "(Kemal Kılıçdaroğlu) 2022'de Ekrem İmamoğlu'yla köprüleri atmıştır. Sebebi ise İstanbul'da Swissotel diye bir otel vardır. 60 dönümdür burası, 60 dönümün büyük bir bölümü de İBB'ye aittir. Bunu 2012 yılında rahmetli Kadir Topbaş satmaya kalktı. O zaman CHP bunu mahkemeye götürdü ve iptal ettirdi. Ekrem İmamoğlu 2019'da geldi. 2021'de burayı satışa çıkardı. Hem açık usul değil, davetiye usulü ile. Kemal Bey dedi ki; 'Niye böyle bir şey yapıyorsun. Biz daha önce Kadir Topbaş'ın satmasına karşı çıktık. Sen nasıl satarsın. Satıyorsan davetiye usulünü niye yapıyorsun. İhaleye çıkarsın' dedi ve işte o gün ipler koptu. O günden itibaren bu arkadaşlarımız gelecekte bir yapı oluşturmanın sevdasına düştüler" ifadelerine yer verdi.

ÖZGÜR ÖZEL MİKROFON SİYASETÇİSİ

CHP Parti Meclis Üyesi Berhan Şimşek, açıklamasında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklenerek, "İşte bu arkadaşlar bize 'meşru değil' diyorlar ya. Şimdi Özgür Özel'e şu soruyu soruyorum ben, pek siyasetten anlamaz bilmez, paraşütle geldi çünkü yukarıdan. Böyle alttan örgütün içinden gelmediği için bunlar mikrofon siyasetçisidir sadece. Sorum şu Özgür Özel'e, eğer ben, genel başkanım ve arkadaşlarım meşru değilse, sizin milletvekili olduğunuz 2023 seçimlerinde milletvekili listesinin onayı hangi parti meclisinden geçti? Bizim parti meclisimizden geçti, bizim onayımızdan geçti. Eğer ben meşru değilsem istifa et milletvekilliğinden. Ben meşru değilsem sen de meşru değilsin" diye konuştu.

YAVAŞ’A: SENDEN BÜYÜK ALLAH VAR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 ilçe belediye başkanının CHP'den istifası sorulan Şimşek, "Bugün Mansur Yavaş'ın bir açıklaması var. 'Efendim çok alındım, üstenci bir bakış getirdiler' diye. Aslına bakarsanız Sayın Mansur Yavaş üstenci bir bakışla bugüne kadar baktı. Mansur Yavaş toplumda kabul görmüş bir belediye başkanı. Şu ana kadar bir zafiyetini, açığını görmedik, duymadık; haksızlık ederiz. Ama biraz fazla kanat taktı. Buradan Mansur Bey'e söyleyeyim ben, güneşe yakın uçanlar kanatlarını yakar, fazla yükselme. Sen CHP seçmeni sayesinde iki dönem belediye başkanı oldun. Ankara seçmeni de seni taltif etti, gerçekten çok ciddi bir oy oranı aldın. Ama gururlanma padişahım, senden büyük Allah var. Siyasette 'ben' diyenler hep kaybeder. Siyasette 'biz' diyenler de kaybeder, 'hepimiz' demek lazım. O hepimizin altında yatan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halil İbrahim sofrasındaki helalleşmedir arkadaşlar" dedi.

Şimşek, son olarak Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçimine değinerek, "O meclis üyeleri nasıl seçtiler, belediye başkanını. CHP bir kültürdür, bir örftür, bir yolculuktur, bir devlet kurmuş partidir. CHP, aidiyeti çok yüksek bir partidir. CHP'de servet adamlarına yer yoktur, halk adamlarına, devlet adamlarına yer vardır" dedi.