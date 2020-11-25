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Dünya İtalya’da koronavirüs nedeniyle can kaybı 50 bini aştı
Dünya

İtalya’da koronavirüs nedeniyle can kaybı 50 bini aştı

İtalya’da 25 bin 853 kişide daha koronavriüs tespit edildiği açıklandı. Ülkedeki can kaybı ise 52 bin 28’e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 21:15:00 -
İtalya’da koronavirüs nedeniyle can kaybı 50 bini aştı

İtalya’da son 24 saatte 25 bin 853 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 722 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 480 bin 874’e, toplam can kaybı ise 52 bin 28’e ulaştı. Ülkede toplamda 637 bin 149 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 637 bin 697 de aktif vaka olduğu bildirildi.

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