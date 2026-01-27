İtalya’da Harry Kasırgası alarmı: 3 bölgede 12 aylık OHAL ilan edildi

Başbakan Giorgia Meloni’nin liderliğinde bir araya gelen Bakanlar Kurulu, Harry Kasırgası’nın yol açtığı yıkımı masaya yatırdı. Toplantıda, özellikle Sicilya ve Sardinya adaları ile Kalabriya bölgesinde meydana gelen ağır maddi hasarların boyutları değerlendirildi.

Başbakanlıktan yapılan resmi açıklamada, Sivil Savunma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci’nin teklifiyle; 18 Ocak'tan bu yana bölgeyi esir alan meteorolojik felaketler nedeniyle bu üç bölgede 12 ay süreyle "olağanüstü hal" (OHAL) uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.

Kasırganın vurduğu bölgelerde, özellikle sahil şeritlerinin büyük zarar gördüğü; yerel ekonomi, üretim tesisleri, kamu altyapısı ve özel mülklerin felaketten olumsuz etkilendiği vurgulandı. Toparlanma sürecinin ilk adımı olarak Ulusal Acil Durum Fonu'ndan 100 milyon avronun bölgelere eşit şekilde aktarılacağı açıklandı.

ESAS HESAPLAMA, HASAR DEĞERLENDİRMESİ TAMAMLANDIKTAN SONRA YAPILACAK

Bakan Nello Musumeci, kabine toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, felaketin faturasının oldukça ağır olduğunu belirtti. Musumeci, bölge yönetimlerinden gelen ilk verilerin yaklaşık 1,2 milyar avroluk bir zarara işaret ettiğini ancak bu rakamın kesin değerlendirmelerden sonra netleşeceğini dile getirdi.

Desteğin asıl miktarının, detaylı hasar tespit çalışmalarının ardından belirleneceğini ifade eden Bakan, devletin tüm imkanlarıyla afetzedelerin yanında olacağını söyledi.

HARRY KASIRGASI

Geçtiğimiz hafta Orta Akdeniz'de oluşarak İtalya'nın güneyini ve Malta'yı etkisi altına alan Harry Kasırgası, bölgede hayatı durma noktasına getirmişti. Kıyı şeritlerini döven dev dalgalar; yolları, köprüleri ve binaları yerle bir ederek altyapıda devasa tahribata neden olmuştu.