Avrupa'da Rus gazı devri kapanıyor: Tarih resmen açıklandı

Avrupa Birliği Konseyi, Rus enerjisine olan bağımlılığı sıfırlayacak radikal düzenlemeyi kabul etti.

Yeni plana göre, Rusya'dan gelen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) 2027 başından itibaren, boru hattı gazı ise 2027 sonbaharından itibaren tamamen yasaklanacak.

Piyasadaki fiyat şoklarını engellemek adına geçiş döneminin uygulanacağı belirtilirken, kurallara uymayan ülkelere ağır para cezaları kesilecek.

Rusya-Ukrayna savaşı öncesi gazın %45’ini Rusya’dan alan AB’de bu oran şimdiden %13’e kadar gerilemiş durumda.

MACARİSTAN’DAN YARGI RESTİ

Enerji ambargosu kararı birlik içerisinde çatlağa neden oldu.

Rus gazına bağımlılığı yüksek olan Slovakya ve Macaristan düzenlemeye sert tepki gösterdi.

Macaristan hükümeti, kararı Avrupa Adalet Divanı’na taşıyacağını ve hukuki süreç başlatacağını açıklayarak Brüksel’e meydan okudu.

AB yetkilileri ise bu hamlenin Rusya’ya olan enerji bağımlılığını bitirmede geri dönülemez bir kilometre taşı olduğunu vurguluyor.