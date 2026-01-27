  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Asırlık tarif, değişmeyen lezzet! Günde bir kaşık yiyen hasta olmuyor Avrupa, Elon Musk’ı üzmeye devam ediyor! Tesla satışlarının düşüşü sürüyor Yozgat’ın bin yıllık mirası: Tuzla Köprüsü Selçuklu’nun mührünü taşıyor! Sürücülerin korkulu rüyası beton bloklar Kallavi zam pompaya yansıdı! Tabelayı görenlerin yine keyfi kaçtı Ölüm oranı korkuttu: İşte Nipah virüsünün 3 belirtisi! Vatandaşlık maaşı duyurulmuştu: Ne zaman hayata geçecek, kimler alacak? 'Seninki “Ananın ak sütü gibi helal” ise, 489 puan alanınki ne?' Yaz-kış demiyorlar! Asırlık geleneği yaşatıyorlar
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Yaz-kış demiyorlar! Asırlık geleneği yaşatıyorlar
IHA Giriş Tarihi:

Yaz-kış demiyorlar! Asırlık geleneği yaşatıyorlar

Türkiye’nin doğusunda, Erzincan ve Bayburt’ta atlı spor kulüplerince düzenlenen müsabakalarla ata sporu cirit yaşatılıyor.

#1
Foto - Yaz-kış demiyorlar! Asırlık geleneği yaşatıyorlar

Erzincan ve Bayburt’ta ata sporu cirit zor şartlar altında sürdürülüyor.

#2
Foto - Yaz-kış demiyorlar! Asırlık geleneği yaşatıyorlar

Bu spora gönül veren gençlerin bir araya gelerek yaptıkları cirit gösterileri yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çekiyor.

#3
Foto - Yaz-kış demiyorlar! Asırlık geleneği yaşatıyorlar

Gençler soğuk kış günlerinde kar üzerinde cirit antrenmanları yaparak, soğuk havaya aldırış etmeden eğlenceli vakit geçiriyorlar.

#4
Foto - Yaz-kış demiyorlar! Asırlık geleneği yaşatıyorlar

Ciritçiler, cirit müsabakaları için atlarını kar üzerinde dörtnala koşturarak ata sporu olan ciridi yaşatmaya gayret gösteriyorlar.

#5
Foto - Yaz-kış demiyorlar! Asırlık geleneği yaşatıyorlar

Ciritçi Efe Yılmaz, "Biz burada ata sporumuz olan cirit sporunu yaşatmaya çalışıyoruz. Burada günümüzü geçiriyoruz, eğleniyoruz, spor yapıyoruz bir kaç aktiviteyi bir araya getirebiliyoruz, Atalarımızın izinden gidiyoruz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik
Gündem

İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik

İstanbul Emniyeti’nde çok sayıda “Ara Atama” yapıldı. Bazı ilçe ve şubelerin müdür ve müdür yardımcıları değişti.
Nato’dan Avrupa’ya Ankara ayarı! AB’ye hizaya gel uyarısı
Gündem

Nato’dan Avrupa’ya Ankara ayarı! AB’ye hizaya gel uyarısı

NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa’nın sırtını ABD’ye yaslayıp keyif çattığı dönemin kapandığını ilan etti. “Güvenliğin faturasını artık siz..
Rusya da Terk Etti: Kamışlı Havalimanı’nda Panik!
Gündem

Rusya da Terk Etti: Kamışlı Havalimanı’nda Panik!

Yıllarca "stratejik ortaklık" masallarıyla uyutulan, ancak her fırsatta efendileri tarafından bir paçavra gibi kenara atılan SDG maskeli ter..
Ülke ayağa kalktı: O çölün altı altın ve zümrüt kaynıyor!
Ekonomi

Ülke ayağa kalktı: O çölün altı altın ve zümrüt kaynıyor!

Mısır, nadir ve stratejik madenlere yönelik kapsamlı bir ulusal strateji hazırlıyor. Jeolojik taramalarla rezervleri tespit etmeyi ve bu kay..
ABD'den tarihi itiraf! 'Devlet sözü vermedik'
Dünya

ABD'den tarihi itiraf! 'Devlet sözü vermedik'

Eski Temsilci Jeffrey, YPG ile ortaklığın "geçici bir alışverişten" ibaret olduğunu belirterek, "Onları yeni Suriye hükümetine karşı koruyac..
Sıkıntı küçük! Suriye’yi tehdit etmeye kalktı
Sosyal Medya

Sıkıntı küçük! Suriye’yi tehdit etmeye kalktı

Terör örgütü YPG/SDG’nin Suriye’deki varlığı büyük ölçüde kısıtlanırken, örgütün sosyal medyada sempatik görünmek için vitrine çıkardığı bir..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23