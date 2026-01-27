Sürücülerin korkulu rüyası beton bloklar

Aşır Altınöz, otoyol kenarında durmanın da son derece tehlikeli olduğuna dikkati çekerek, "Eğer yol kenarında çok sayıda araç durmuşsa bu durum çok daha büyük bir risk oluşturur. Lastik patlaması, arıza ya da herhangi bir tehlike durumunda araç mutlaka acil şeride alınmalı, otoyol jandarmasına haber verilmeli ve araç terk edilmelidir. Araç yanında beklemek ya da lastik değiştirmeye çalışmak son derece tehlikelidir. Çünkü yol hipnozuna girmiş bir sürücünün çarpma riski vardır" şeklinde konuştu.