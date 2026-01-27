  • İSTANBUL
Sürücülerin korkulu rüyası beton bloklar
Giriş Tarihi:

Sürücülerin korkulu rüyası beton bloklar

Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu üzerinde yer alan gişe noktalarında son dönemde yaşanan üzücü kazalar, otoyol güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Karayolu Trafik Yol Güvenliği Derneği Kocaeli Temsilcisi Aşır Altınöz, "Teknolojik olarak mümkünse diğer gişelerin kaldırılması ve serbest geçiş sistemlerinin yaygınlaştırılması daha güvenli olacaktır" dedi. Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu'nda son dönemde yaşanan feci kazalar, otoyol giriş-çıkışlarındaki gişe sistemlerini yeniden tartışmaya açtı. Yüksek hızla seyredilen otoyollarda, sürücülerin karşısına bir anda çıkan beton bloklar ve bariyerler, en küçük bir hatada adeta ölüm tuzağına dönüşüyor.

Karayolu Trafik Yol Güvenliği Derneği Kocaeli Temsilcisi Aşır Altınöz, gişelerin yapısı ve sürücü hatalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Otoyollarda en büyük risk unsurlarının başında hız ihlalleri, araçlar arasındaki takip mesafesinin korunmaması ve ani fren yapılmasının yer aldığını ifade eden Altınöz, "Otoyollarda en önemli üç konu vardır. Birincisi yüksek hız, ikincisi yakın takip, üçüncüsü panik fren. Bunlara çok dikkat etmek lazım çünkü bu üçü bir araya geldiğinde kazanın şiddeti katlanarak artar" dedi.

Takip mesafesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Altınöz, "Otoyolda takip mesafesi en az 3 saniye olmalı. Bu da yaklaşık 90 metreye karşılık gelir. Eğer hava yağmurluysa bu süre 5 saniyeye, yani yaklaşık 150 metreye çıkarılmalı. Gece saatlerinde ise görüş kısıtlılığı nedeniyle bu mesafe daha da fazla olmalıdır" diye konuştu.

Aşır Altınöz, otoyol kenarında durmanın da son derece tehlikeli olduğuna dikkati çekerek, "Eğer yol kenarında çok sayıda araç durmuşsa bu durum çok daha büyük bir risk oluşturur. Lastik patlaması, arıza ya da herhangi bir tehlike durumunda araç mutlaka acil şeride alınmalı, otoyol jandarmasına haber verilmeli ve araç terk edilmelidir. Araç yanında beklemek ya da lastik değiştirmeye çalışmak son derece tehlikelidir. Çünkü yol hipnozuna girmiş bir sürücünün çarpma riski vardır" şeklinde konuştu.

Yüksek hızla seyredilen bu yollarda karşımıza çıkan gişelerin, panik fren ve dikkatsizlikle birleştiğinde ölümcül sonuçlar doğurduğunu kaydeden Altınöz, şöyle konuştu: "Otoyollarda giriş ve çıkışlarda hızlanma şeritleri vardır. Buralar birer kavşak niteliğindedir. Bu yüzden ekstra dikkatli olunması gerekir. Ayrıca gişeler de çok önemli noktalardır. Gişelere yaklaşırken mutlaka gazdan ayağınızı çekmelisiniz. Gişelerdeki hız sınırı genellikle 30 kilometredir ama maalesef buna çoğu sürücü uymuyor. Yakın zamanda Silivri'de bir kaza yaşadık, iki vatandaşımızı kaybettik, Allah rahmet eylesin. Tabii herkes bir otoyol profesyoneli değil. Otoyola ilk defa araç kullanan insanlar olabilir, bunlara dikkat etmek lazım."

Gişelerin yapısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Altınöz, otoyol giriş-çıkışlarındaki bariyerli ve beton bloklu sistemlerin riskine işaret ederek, "Otoyol gişelerinin kaldırılmasıyla ilgili farklı fikirler var. Bana göre en azından bir tane nakit gişesi kalabilir. Çünkü hiç otoyola girmemiş, sistemi bilmeyen insanlar olabilir.

Ancak teknolojik olarak mümkünse diğer gişelerin kaldırılması ve serbest geçiş sistemlerinin yaygınlaştırılması daha güvenli olacaktır" ifadelerini kullandı son olarak Altınöz, otoyollarda yapılacak küçük bir ihmalin geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceğini belirterek, tüm sürücülerin trafik kurallarına eksiksiz uyması gerektiğini sözlerine ekledi.

