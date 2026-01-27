Sürücülerin korkulu rüyası beton bloklar
Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu üzerinde yer alan gişe noktalarında son dönemde yaşanan üzücü kazalar, otoyol güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Karayolu Trafik Yol Güvenliği Derneği Kocaeli Temsilcisi Aşır Altınöz, "Teknolojik olarak mümkünse diğer gişelerin kaldırılması ve serbest geçiş sistemlerinin yaygınlaştırılması daha güvenli olacaktır" dedi. Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu'nda son dönemde yaşanan feci kazalar, otoyol giriş-çıkışlarındaki gişe sistemlerini yeniden tartışmaya açtı. Yüksek hızla seyredilen otoyollarda, sürücülerin karşısına bir anda çıkan beton bloklar ve bariyerler, en küçük bir hatada adeta ölüm tuzağına dönüşüyor.