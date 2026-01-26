Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda! Akit İBB’deki skandalı manşetten deşifre etti

Akit’in manşetten duyurduğu habere göre; Türkiye şanlı bayrağımıza yönelik kalleş saldırılarla mücadele ederken, Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB’de büyük bir skandal patlak verdi. Sözde "kent uzlaşısı" adı altında belediye kadrolarına yerleştirilen örgüt sempatizanlarının, belediyeye ait tesislerde Şam yönetimi karşısında hezimete uğrayan terör örgütü SDG’ye destek şarkıları eşliğinde halay çektiği belirlendi.

"Ya Ölüm Ya Diyarbakır" Şarkılarıyla İhanet Halayı

İstanbul İtfaiyesi kadrosuna dahil edilecek personelin eğitim töreni provasında yaşananlar kan dondurdu. Cebeci Spor Kompleksi’nde yankılanan anons sisteminden, YPG militanlarının dilinden düşürmediği "Ya ölüm ya Diyarbakır" şarkıları eşliğinde halay çekildiği iddia edildi. İhanet görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte İBB yönetiminin skandalı örtbas etme telaşına düştüğü vurgulandı.

Liyakat Bitti, Yandaş Kadrolaşma İtfaiyeyi Çürüttü

Akit, haberin detaylarında İBB’deki liyakat düşmanlığını da gözler önüne serdi:

Tevziat Felaketi: Göreve gelir gelmez liyakatli personeli kızağa çekerek yerine yandaşlarını dolduran Ekrem İmamoğlu, İstanbul İtfaiyesi’nin operasyonel hafızasını sıfırladı.

Göreve gelir gelmez liyakatli personeli kızağa çekerek yerine yandaşlarını dolduran Ekrem İmamoğlu, İstanbul İtfaiyesi’nin operasyonel hafızasını sıfırladı. Söndürme Zafiyeti: Liyakate dayalı terfi sisteminin ortadan kalkmasıyla, İstanbul İtfaiyesi’nin yangınlara müdahale kabiliyetinin azaldığı, araçların bakımsız kaldığı ifade edildi.

Kürt Irkçılığına "Karakuş" İzni!

Skandalın yaşandığı sırada tören alanında bulunan şahitlerin ifadelerine göre; halaya, aslen Vanlı olan İstanbul İtfaiyesi Anadolu Yakası Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz ile kurumda Kürt ırkçılığı yaptığı öne sürülen Hakan Karakuş’un izin verdiği iddia edildi. CHP’li yöneticilerin ise skandaldan duyulan rahatsızlığı dindirmek yerine, iddiaları "safsata" diyerek geçiştirmeye çalıştığı belirtildi.