SON DAKİKA
Trump'tan İran kapısında "Armada" resti: Devasa filomuz bölgeye ulaştı
Trump'tan İran kapısında "Armada" resti: Devasa filomuz bölgeye ulaştı

ABD Başkanı Donald Trump, İran yakınlarında devasa bir Amerikan filosunun konuşlandığını açıklayarak Tahran'a gözdağı verdi. Trump, "İran’la durumum belirsiz ama onlar bir anlaşma yapmak istiyor" diyerek bölgedeki askeri hareketliliği teyit etti.

İran'da ekonomik kriz ve rejim karşıtı protestoların gölgesinde sular durulmazken, ABD Başkanı Donald Trump’tan bölgedeki dengeleri sarsacak bir açıklama geldi.

Axios haber sitesine konuşan Trump, Orta Doğu’ya gönderilen askeri güçle ilgili net konuştu:

"İran yakınlarında devasa bir filomuz var. Tahran bir anlaşma yapmak istiyor." Trump, daha önce protestocuların idam edilmesi durumunda "çok sert önlemler" alacaklarını belirterek Washington’un "hareket sahasını" açık bırakmıştı.

CENTCOM: USS ABRAHAM LINCOLN GÖREVDE

Trump’ın "devasa filo" çıkışını destekleyen veri ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) geldi.

CENTCOM, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu’da konuşlandığını resmen bildirdi.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflarda, geminin 26 Ocak 2026 itibarıyla Hint Okyanusu üzerinden bölgeye girdiği ve "rutin bakım" çalışmalarının yapıldığı görüldü.

Washington yönetimi, bu hamlenin "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla yapıldığını savundu.

"O BİR EYLEM BAŞKANI"

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada da gerilim tırmandırıldı. Büyükelçilik,"Başkan Trump'ın dediği gibi, İran'ı çok yakından izliyoruz. Ve Trump bir eylem Başkanıdır" ifadelerini kullanarak olası bir operasyon sinyali verdi. İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’na göre ülkede 5 bin 800’den fazla kişi hayatını kaybederken, ABD’nin uçak gemisi hamlesi "Tahran üzerinde baskıyı artırma" girişimi olarak yorumlanıyor.

 

