  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda! Akit İBB’deki skandalı manşetten deşifre etti Derya Çayırgan Ekrem’in metresi olduğunu reddetti! Tutanaklarda geçen otel buluşmaları ne olacak? Nevşin’in yandaşlık oyunu elinde patladı! Ekonomist Yeşilada öyle bir cevap verdi ki Mengü çağırdığına bin pişman oldu Yavru Vatan’a Çelik Kubbe kalkanı! Rum kesimini korku sardı, Şer odakları tutuştu Nato’dan Avrupa’ya Ankara ayarı! AB’ye hizaya gel uyarısı Rusya da Terk Etti: Kamışlı Havalimanı’nda Panik! Kartal Eyüp'te takıldı! Gazze'de sıcak gelişme! Trump dünyaya duyurdu CHP'li Antalya Belediyesi'nde Yolsuzluk Kanalizasyonu Patladı: Muhittin Böcek İçin 44 Yıl Hapis İstemi! İngiltere’de askeri cinsel istismar soruşturması: Başvurular 500’ü aştı
Yerel Küçük çocuğun duygulandıran bayrak sevgisi
Yerel

Küçük çocuğun duygulandıran bayrak sevgisi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Bartın'da küçük bir çocuğun babasıyla gittiği markette kapıya asılan Türk bayrağını öptüğü anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Orduyeri Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde babasıyla markete girdikten sonra koşarak dışarıya çıkan çocuğun başı kapı girişindeki Türk Bayrağı’na çarptı. 7-8 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuk, Türk bayrağını fark etti. Geri dönen çocuk, bayrağı öptü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuk, alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrıldı.

Türk Bayrağına Yapılan Saldırı, Aziz Milletimize ve Devletimizin Kararlılığına Yönelmiş Alçak Bir Provokasyondur
Türk Bayrağına Yapılan Saldırı, Aziz Milletimize ve Devletimizin Kararlılığına Yönelmiş Alçak Bir Provokasyondur

Gündem

Türk Bayrağına Yapılan Saldırı, Aziz Milletimize ve Devletimizin Kararlılığına Yönelmiş Alçak Bir Provokasyondur

MSB'den Türk Bayrağı açıklaması: Failleri tespit ettik, gerekeni yapacağız!
MSB'den Türk Bayrağı açıklaması: Failleri tespit ettik, gerekeni yapacağız!

Gündem

MSB'den Türk Bayrağı açıklaması: Failleri tespit ettik, gerekeni yapacağız!

"Türk Bayrağı'na uzanan eli kırarız"
"Türk Bayrağı'na uzanan eli kırarız"

Siyaset

"Türk Bayrağı'na uzanan eli kırarız"

Yola düşen Türk bayrağı için duyarlı davranış: Sancağı yerden kaldırıp bağırlarına bastılar!
Yola düşen Türk bayrağı için duyarlı davranış: Sancağı yerden kaldırıp bağırlarına bastılar!

Gündem

Yola düşen Türk bayrağı için duyarlı davranış: Sancağı yerden kaldırıp bağırlarına bastılar!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23